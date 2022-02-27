Fuat Çapa: "Ligi ilk 6 içinde bitireceğiz" - Son Dakika
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Fuat Çapa: "Ligi ilk 6 içinde bitireceğiz"

27.02.2022 17:23

- Fuat Çapa: "Ligi ilk 6 içinde bitireceğiz" Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa: "10 kişi kalmamıza rağmen takımın mücadelesinden memnunum" Ümraniyespor'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Samsunspor'da Teknik Direktör Fuat Çapa maçın ardından ligi ilk 6'da bitireceklerini ifade etti.

- Fuat Çapa: "Ligi ilk 6 içinde bitireceğiz"

Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa:

"10 kişi kalmamıza rağmen takımın mücadelesinden memnunum"

İSTANBUL - Ümraniyespor'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Samsunspor'da Teknik Direktör Fuat Çapa maçın ardından ligi ilk 6'da bitireceklerini ifade etti.

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Ümraniyespor'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Samsunspor'da Teknik Direktör Fuat Çapa maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Çapa, "Bugünkü maçın ne kadar önemli olduğunu hafta başından itibaren vurguluyorduk ve böyle hazırlandık. Bugün olduğu gibi ve hafta içinde çok şanslı süreç geçirmedik. Fofana'nın maç saatine kadar durumunun belli olmaması, ikinci kalecimizin geçirdiği rahatsızlık ve maça başladıktan sonra ilk dakikalarda Alaaddin'in yaşadığı sakatlık oldu. Bundan sonraki süreçte maç dengeli gidiyordu. Fofana ile yakaladığımız net bir pozisyon vardı. Bunu değerlendirseydik maç değişik bir hal alırdı. Dengeli giden maçta zaman zaman etkili olduk ve 18 içine kadar gelen toplarda son vuruşlarda başarısız olduk. Futbol adına şanssız bir gün geçirdik. 38. dakikada kalecimizin gördüğü bir kırmızı kart var. 1-0 geriye düşüp devreye girince takım demoralize oldu. Taktiksel varyasyonları olumlu şekilde uyguladık. İyi bir pozisyon daha yakaladık ama bunu da değerlendiremedik. Değerlendirseydik beraberliği yakalayacaktık. 1-0'dan sonra daha önde basarak risk alarak oynamak zorundaydık ve yediğimiz ikinci gol takımın motivasyonunu düşürdü. Biz rakipten daha az pozisyona girmedik. Ama burada hava şartlarının, stadın bulunduğu ortam bizim alışkın olmadığımız bir ortam. Rüzgarı çok alması ve rakibin de buna alışkın olması, bizi olumsuz etkiledi. Ben takımın verdiği mücadele ve özveriden memnunum. Önemli bir avantajı kaçırdık bugün. Galip gelseydik, ilk 2 için hesaplar yapacaktık ama 3 hafta önce bunları yapmıyorduk ve 3 hafta sonra yapacağımız hesapları herkes görecek. 11 maç var ve bu maçların içinde ilk 6'daki takımlarla oynayacağız. Bu maçlar bizim sıralamamızı belirleyecek. İlk 6 içinde olacağız ve bu konuda iddialıyım. Bazen iyi oynayıp kaybettiğimiz maçlar olabiliyor. Oyuncularımızı bir an önce motive edip Menemenspor karşısında alacağımız galibiyetle tekrar yolumuza devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Fuat Çapa: Ligi ilk 6 içinde bitireceğiz
Fuat Çapa: Ligi ilk 6 içinde bitireceğiz
Fuat Çapa: Ligi ilk 6 içinde bitireceğiz

YORUMLAR
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Samsunspor, Ümraniyespor karşısında galibiyet hedefliyor Samsunspor, Ümraniyespor karşısında galibiyet hedefliyor Samsunspor ile Ümraniyespor 8. randevuya çıkıyor Samsunspor ile Ümraniyespor 8. randevuya çıkıyor

Ümraniyespor, Samsunspor, Spor Toto, Fuat Çapa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fuat Çapa: 'Ligi ilk 6 içinde bitireceğiz' - Son Dakika


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