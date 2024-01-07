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Furkan Akar, Avrupa Şampiyonasında Madalya Alarak Başarılarına Yenilerini Eklemek İstiyor - Son Dakika
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Furkan Akar, Avrupa Şampiyonasında Madalya Alarak Başarılarına Yenilerini Eklemek İstiyor

Sürat pateninde (short track) önemli dereceler elde eden milli sporcu Furkan Akar, yeni yılın ilk organizasyonu olan Avrupa şampiyonasında madalya alarak başarılarına yenilerini eklemek istiyor. Akar, önceki şampiyonadaki başarısını sürdürmek ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini belirtti. Ayrıca, takım ve bireysel olarak yarışacağını ve birkaç madalya ile dönmek istediğini ifade etti.

Furkan Akar, Avrupa Şampiyonasında Madalya Alarak Başarılarına Yenilerini Eklemek İstiyor
07.01.2024 - 11:59,
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Sürat pateninde (short track) 2022 ve 2023'te düzenlenen uluslararası şampiyonalarda önemli dereceler elde eden milli sporcu Furkan Akar, yeni yılın ilk organizasyonu olan Avrupa şampiyonasında madalya alarak başarılarına yenilerini eklemek istiyor.

Daha önce katıldığı uluslararası birçok müsabakada Türkiye'ye ilkleri yaşatan Furkan, Polonya'da 12-14 Ocak'ta gerçekleştirilecek Avrupa şampiyonasının hazırlıklarını Erzurum'daki Yakutiye Buz Pateni Salonu'nda sürdürüyor.

Furkan Akar, olimpiyat ve dünya şampiyonasında 6. olmanın yanı sıra Polonya'daki 2023 Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda bronz madalya alarak bu alanda Türk bayrağını göndere çeken ilk Türk sporcu olma başarısını gösterdi.

Milli sporcu, son katıldığı dünya kupasının 1000 ve 1500 metre yarışlarında mücadele etti ve organizasyonun genel sıralamasında 9'uncu, 1500 metre B finalini ise 2. sırada tamamlayarak ilk 10'a girmeyi başardı.

Söz konusu müsabakaların ardından sürat pateninde yeni yılın ilk organizasyonu olan Avrupa şampiyonasına katılacak olan Furkan Akar, önceki şampiyonada kazandığı başarının üzerine koyarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyor.

"Birkaç madalya ile dönmek istiyorum"

Milli sporcu Furkan Akar, yeni yılın ilk organizasyonuna katılmak için çalışmalarını devam ettiğini söyledi.

Önceki Avrupa şampiyonasındaki başarısını sürdürmek istediğini belirten Akar, "Bu 2024'ün ilk müsabakası olacak. Geçen sene ve ondan önceki seneki rekorların üstüne rekorlar katmak istiyorum." dedi.

Akar, takım ve bireysel olarak yarışacağını ifade ederek, "2024'ün ilk müsabakasında geçen sene aldığım gibi madalya almak istiyorum. Olimpiyat ve Avrupa'da aldığımız başarılar çevremdeki insanların beklentisini artırdı. Önümüzdeki yarışlarda bu beklentileri karşılayıp üstüne koyarak daha iyi başarılar, daha iyi madalyalar alarak ülkeme döneceğim. Bireysel 3 farklı metre ve takım olarak 5 bin metre yarışacağız. Bireysel olarak ülkem adına elimden geleni yapıp Türk bayrağını göndere çıkarmak istiyorum. Takım olarak yarışmaya 5 kişi katılacağız. Orada hepimiz elimizden gelenin fazlasını yapacağız." diye konuştu.

Yarışmaların sporcu kariyeri açısından önemli bir tecrübe olduğunu dile getiren Akar, "Bu yarıştan sonra 5-6 Dünya Kupası'na katılacağım. Her yarış benim için bir tecrübe. Hatalarımı, doğrularımı öğreniyorum. Dünya şampiyonası da olacak, orada da en iyi sıralamayı elde etmeye çalışacağım. Sonra 3-4 federasyon kupası ve Türkiye şampiyonası ile sezonu kapatacağız. Daha çok odaklıyım geçen senelerden aldığım motive ve destekle yoluma son sürat devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Akar, her sporcu gibi zirvede yer almak istediğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Belirli bir başarı elde ettim ve bu başarıyı daha yükseğe çekmek lazım. Bunun için de sabah akşam antrenman yapıyorum. Daha profesyonel çalışıyorum çünkü bir sporcu her zaman zirveye oynamak, kendi başarısının üstüne çıkmak ister. Mesela 1000, 1500 ve 500 rekorları şu an bende. Avrupa şampiyonasında bu rekorların üstüne koyarak üçüncü, ikinci, birinci olmak veya tek bir madalya ile değil birkaç madalya ile dönmek istiyorum."

Kaynak: AA
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