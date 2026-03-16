Furkan Akar, Kanada'da Bronz Madalya Kazandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Furkan Akar, Kanada'da Bronz Madalya Kazandı

Furkan Akar, Kanada\'da Bronz Madalya Kazandı
16.03.2026 22:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Furkan Akar, Erzurum'da çiçeklerle karşılandı.

Kanada'da düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Furkan Akar, Erzurum Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Kanada'nın Montreal kentindeki organizasyonda Short Track tarihinde ilk kez dünya şampiyonası finalinde mücadele eden milli sporcu Furkan Akar, 500 metre yarışında üçüncü oldu ve kazandığı bronz madalyayla Türk spor tarihine geçti.

Akar, memleketi Erzurum'a dönüşünde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, sporcular, babası Yavuz ve annesi Birgül Akar ile yakınları tarafından çiçeklerle karşılandı.

Karşılamada annesi Birgül Akar'a sarılarak, "Madalyanın sahibi" diyen Furkan, kazandığı madalyayı annesinin boynuna astı.

Havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulunan Akar, zorlu bir olimpiyat sezonu geçirdiğini söyledi. Sezonun hem mental hem de fiziksel olarak yorucu olduğunu belirten Akar, "Çok hazırlanmıştık, sabah akşam antrenmanlarımız oldu. Olimpiyatta yaşadığım bir talihsizlik sonucu olimpiyattan sonra dünya şampiyonası olan sezonumuzun son yarışına geldik. Bu şampiyonada bin 500 metrede ilk gün bir düşüş yaşadım ve aslında bir sakatlık yaşadım." diye konuştu.

Furkan Akar, sakatlıktan sonra fizyoterapistinin kendini toparladığını ve sahalara döndürdüğünü anlatarak, şunları dile getirdi:

"500 metre finaline kalarak madalya sahibi oldum. Çok gururluyum ve çok istekliydim. Olimpiyatta yaşadığım talihsizlik beni daha çok hırslandırdı. Çok çalışmıştım, daha çok çalışarak ve üstüne koyarak dünya şampiyonasına hazırlanmıştım. Madalya ile ülkeme geri döndüm. Öncelikle federasyon yetkililerimize, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza desteklerinden dolayı çok çok teşekkür ederim. Ailem, abim her zaman her anımda yanımda oldular ve desteklediler. Tüm Türkiye'den destekleyen ve yanımda olan herkese çok teşekkür ederim."

Akar, elde ettiği başarılardan ve hedefinden bahsederek, "Kış branşları arasında Avrupa Şampiyonasındaki ilk madalya da ve dünya şampiyonasındaki ilk madalya da bana ait. Avrupa aldım, dünya aldım, şu an 2030 olimpiyatları için çalışmaya başlayacağım. Sezon molasına gireceğim, güzel bir dinlenme yapacağım. Bunun ardından çalışmalara başlayacağım." ifadelerini kullandı.

Furkan Akar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türk bayrağını yukarı çıkartmak, çıkarken izlemek -ve tabi ki gönül isterdi ki İstiklal Marşı'nı okutmak ama orada Türk bayrağını tüm Kanada halkına göstermek- benim için apayarı bir gururdu. Bunu Avrupa Şampiyonası'nda da yaşamıştım. Aslında tekrar o gururu yaşamak için çalıştım ve hırs ettim. Mutluyum, o Türk bayrağını Kanada halkına, tüm dünyaya ve Türkiye'ye göstermek benim için heyecanlı ve gurur vericiydi."

Sürat patenine 2010 yılında hobi olarak başlayan Furkan Akar, Türkiye'nin ilk olimpik kısa kulvar sürat pateni sporcusu olarak Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'nda erkekler 1000 metre kısa kulvar sürat pateni finalinde yarışmış ve 6. sırayı almıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Erzurum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Furkan Akar, Kanada'da Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 22:28:34. #7.12#
SON DAKİKA: Furkan Akar, Kanada'da Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.