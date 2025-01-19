Furkan Duran, Okçulukta Türkiye'yi Temsil Etmek İstiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Furkan Duran, Okçulukta Türkiye'yi Temsil Etmek İstiyor

Furkan Duran, Okçulukta Türkiye\'yi Temsil Etmek İstiyor

Mersin'de okçuluk kursuna katılan Furkan Duran, uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

19.01.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de müftülük bünyesindeki gençlik merkezi sayesinde okçulukla tanışan 15 yaşındaki Furkan Duran, uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil etme hedefiyle çalışıyor.

Ailesinin yönlendirmesiyle 7 yıl önce Mezitli Müftülüğüne bağlı Mustafa Şahin Camisi Eğitim ve Gençlik Merkezince açılan okçuluk kursuna başlayan Furkan, 50 öğrencinin katıldığı antrenmanlarda kısa zamanda kendini geliştirdi.

Furkan'ın okçulukta yetenekli olduğunu fark eden imam-hatip Abdülkadir Koçar, öğrencisini birçok milli sporcu yetiştiren Nokta Okçuluk Mersin Spor Kulübü antrenörü Aytekin Ataş'a yönlendirdi. Kulüp bünyesinde idmanlara çıkan Furkan, 23-27 Mayıs 2023'te Mersin'de düzenlenen Okul Sporları Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda dördüncü oldu.

Katıldığı yerel ve bölgesel turnuvalarda 10 madalya kazanan genç okçu, çalışmalarını antrenör Ataş yönetiminde sürdürüyor.

" Mete Gazoz'u örnek alıyorum"

Furkan Duran, AA muhabirine, uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil etmek istediğini söyledi.

Okçuluğu çok sevdiğini dile getiren Furkan, "Haftanın 5 günü antrenman yapıyorum. En büyük isteğim milli takıma girip, Avrupa ve dünya şampiyonalarında dereceler elde etmek. Disipliniyle öne çıkan milli sporcu Mete Gazoz'u örnek alıyorum. Onun gibi ülkemizi temsil etmek istiyorum." dedi.

Antrenör Aytekin Ataş da Furkan'ın gelecek vadettiğini belirterek, "Bize ilk geldiğinde Furkan'a birkaç ok atışı yaptırdık ve gerçekten yetenekli olduğunu gördük. En son Okul Sporları Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda dördüncü oldu. İl düzeyindeki yarışmalarda da çok sayıda derece elde etti." diye konuştu.

"Bizim için büyük gurur kaynağı"

İmam-hatip Abdülkadir Koçar da camiye gelen gençleri spora yönlendirdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Furkan bizim için büyük gurur kaynağı. Camide yetişen bir gencimizin Avrupa ve dünya şampiyonlarına katılmasını istiyoruz. Camide çocuklarla hem namaz kılıyoruz hem de birçok sportif ve kültürel etkinlik düzenliyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mete Gazoz, Müftülük, Türkiye, Gençlik, Eğitim, mersin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Furkan Duran, Okçulukta Türkiye'yi Temsil Etmek İstiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:13 Gazze’de ateşkes başladı Gazze'de ateşkes başladı
11:16 Ateşkes karşıtı aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir istifa etti Ateşkes karşıtı aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir istifa etti
11:04 Suriye sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı Suriye sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı
10:55 Gazze’ye yoğun bombardıman: 24 kişi hayatını kaybetti Gazze'ye yoğun bombardıman: 24 kişi hayatını kaybetti
09:16 Menzil Cemaati’ndeki kavga sokağa taştı: Ümmetin malını miras yaptınız Menzil Cemaati'ndeki kavga sokağa taştı: Ümmetin malını miras yaptınız
10:16 THY’nin Şam’a ilk seferi için tarih belli oldu THY'nin Şam'a ilk seferi için tarih belli oldu
10:16 Gazze’de ateşkesin başlayacağı saat belli oldu Gazze'de ateşkesin başlayacağı saat belli oldu
10:00 Rıza Akpolat’ın yerine kim geçecek Özgür Özel’in desteklediği bir isim var Rıza Akpolat'ın yerine kim geçecek? Özgür Özel'in desteklediği bir isim var
09:55 Akaryakıt fiyatları yine zamlandı Akaryakıt fiyatları yine zamlandı
09:45 Deha dizisinde sürpriz ayrılık Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor Deha dizisinde sürpriz ayrılık! Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor
09:42 Fatih Terim kolunda servet taşıyor Fatih Terim kolunda servet taşıyor
09:36 TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor
09:22 Avrupa’nın hasta adamına bir kötü haber de IMF’den Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den
09:22 Nuri Şahinli Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahinli Dortmund'a bir şok daha
09:18 Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2025 13:50:30. #1.13#
SON DAKİKA: Furkan Duran, Okçulukta Türkiye'yi Temsil Etmek İstiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.