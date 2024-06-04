P. Karşıyaka'nın pivot oyuncusu Furkan Haltalı, Bahçeşehir Koleji'yle sözleşme imzaladı

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P. Karşıyaka'nın pivot oyuncusu Furkan Haltalı, Bahçehir Koleji'yle iki yıllık sözleşme imzaladı.

Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 4. sırada tamamlayan P. Karşıyaka, play-off çeyrek final etabında Galatasaray ile eşleşti. Seriyi 2-1 geçen İzmir ekibi, yarı finalde ise A. Efes ile eşleşti. Rakibiyle oynadığı 3 müsabakayı da kaybeden yeşil-kırmızılılar, seride 3-0 geriye düşerek play-off müsabakalarına yarı finalde veda etti.

Sezonu tamamlayan İzmir ekibinde transfer hareketliliği başladı. İlk olarak geçtiğimiz sezon takıma katılan pivot oyuncu Furkan Haltalı takımdan ayrıldı. 21 yaşındaki genç oyuncu, Bahçeşehir Koleji'yle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-kırmızılı ekibe A. Efes'ten transfer olan 2002 doğumlu oyuncu, bu sezon ligde müsabaka başına 6.1 sayı, 3.8 ribaund ve 0.7 asist ortalamalarını tutturdu. - İZMİR