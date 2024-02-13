Furkan Korkmaz, Türkiye'ye tatil için geldiğini ve ABD'ye döneceğini açıkladı - Son Dakika
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Spor

Furkan Korkmaz, Türkiye'ye tatil için geldiğini ve ABD'ye döneceğini açıkladı

Furkan Korkmaz, Türkiye\'ye tatil için geldiğini ve ABD\'ye döneceğini açıkladı

NBA'de forma giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz, Türkiye'ye tatil amacıyla geldiğini ve ABD'ye geri döneceğini belirtti. Korkmaz, transfer iddialarıyla ilgili açıklama yaparak, kariyerini NBA'de sürdürmeyi planladığını ve menajerinin farklı takımlarla transfer görüşmelerini sürdürdüğünü ifade etti.

13.02.2024 18:07
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz, Türkiye'ye tatil amacıyla geldiğini ve ABD'ye geri döneceğini belirtti.

Philadelphia 76ers'tan Indiana Pacers'a takas edilen ve daha sonra takımı tarafından serbest bırakılan Furkan Korkmaz, hakkındaki transfer iddiaları sonrası açıklama yaptı.

26 yaşındaki basketbolcu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "All- Star arasında Türkiye'ye tatil amaçlı gelmeyi daha sezon başında planlamıştım. Kısa bir mola ve sevdiklerimle zaman geçirmek dışında herhangi bir geliş amacım yok." ifadelerini kullandı.

Kariyerini NBA'de sürdürmeyi planlayan Furkan, "Menajerim NBA'de farklı takımlarla benim adıma transfer görüşmelerimi sürdürüyor. Ben de bu nedenle birkaç gün sonra ABD'ye döneceğim." mesajını paylaştı.

Kaynak: AA

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