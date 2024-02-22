Furkan Korkut: Hedefimiz Play-off'lara kalmak - Son Dakika
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Spor

Furkan Korkut: Hedefimiz Play-off'lara kalmak

Furkan Korkut: Hedefimiz Play-off\'lara kalmak

Büyükçekmece Tepecikspor'un defans oyuncusu Furkan Korkut, son haftalarda aldıkları kötü sonuçları unutturacaklarını ve hedeflerinin play-off'lara kalmak olduğunu söyledi. Korkut, takımın iyi bir takım olduğunu ve play-off'lara kalmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

22.02.2024 16:29
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Büyükçekmece Tepecikspor'un defans oyuncusu Furkan Korkut, son haftalarda aldıkları kötü sonuçları unutturacakları belirterek, hedeflerinin play-off'lara kalmak olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın altyapısında yetişen futbol kariyerine TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Büyükçekmece Tepecikspor'da oynayan defans oyuncusu Furkan Korkut, takımın son durumuyla ilgili konuştu. Son haftalarda aldıkları kötü sonuçları, gelecek haftalarda alacakları galibiyetlerle unutturacaklarını ifade eden Korkut, "Birçok takım play-off için yarışıyor. Bu takımlar, play-off çizgisinin altında ya da üstünde. Mutlaka maç kazanmamız gerekiyor. İyi bir takımız, play-off'lara kalmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Furkan Korkut: Hedefimiz Play-off'lara kalmak - Son Dakika

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