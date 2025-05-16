Türkiye Bisiklet Federasyonu Elazığ Temsilciliği'ne Furkan Tunçel atandı.
Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun son genel kurulunda alınan karar doğrultusunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın onayıyla Elazığ Temsilciliği görevine sporcu Furkan Tunçel atandı. 8 yıldır aktif olarak bisiklet sporuyla ilgilenen ve bugüne kadar önemli projelerde yer alan ELDAK Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi olan Furkan Tunçel, Elazığ'da bisiklet sporunun gelişimine katkı sunacağını söyledi. - ELAZIĞ
Son Dakika › Spor › Furkan Tunçel, Elazığ Bisiklet Temsilcisi Oldu - Son Dakika
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