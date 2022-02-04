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Futbol: 2021 Afrika Uluslar Kupası - Son Dakika

Futbol: 2021 Afrika Uluslar Kupası

04.02.2022 00:55
Futbol: 2021 Afrika Uluslar Kupası

2021 Afrika Uluslar Kupası'nda normal süresi ve uzatma bölümü golsüz sona eren maçta Kamerun'a penaltılarda 3-1 üstünlük kuran Mısır, finalde Senegal'in rakibi oldu.

2021 Afrika Uluslar Kupası'nda normal süresi ve uzatma bölümü golsüz sona eren maçta Kamerun'a penaltılarda 3-1 üstünlük kuran Mısır, finalde Senegal'in rakibi oldu.

Turnuvaya ev sahipliği yapan Kamerun, ikinci finalisti belirleyen maçta Mısır ile karşılaştı.

Olembe Stadı'nda oynanan ve Kamerun'un iki kez direğe takıldığı karşılaşmanın normal süresi ve uzatma bölümleri golsüz sona erdi. Finale çıkan takımı belirlemek için seri penaltı atışlarına geçildi.

Eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ın ilk atışı gole çevirdiği Kamerun'da, Harold Moukoudi, James Lea Siliki ve Clinton N'Jie üst üste üç atıştan yararlanamadı.

Mısır'da ise Zizo, Mohamed Abdel Monem ve Mostafa Lasheen atışları golle sonuçlandırdı.

Mısır Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Galatasaraylı Mustafa Muhammed, Kamerun karşısında 105 dakika sahada kaldı. Mısır Teknik Direktörü Carlos Queiroz, hakeme itirazları nedeniyle 90. dakikada kırmızı kart gördü.

Karşılaşmayı FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o tribünden takip etti.

Şampiyon, 6 Şubat Pazar günü Olembe Stadı'nda oynanacak final maçıyla belli olacak???????.

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Senegal, Kamerun, Afrika, Mısır, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: 2021 Afrika Uluslar Kupası - Son Dakika Spor


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