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Futbol: 2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Son Dakika

Futbol: 2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası

05.02.2022 21:47
Futbol: 2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası

2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Meksika'nın Monterrey takımını 1-0 mağlup eden Mısır temsilcisi El-Ehli, yarı finale çıktı.

2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Meksika'nın Monterrey takımını 1-0 mağlup eden Mısır temsilcisi El-Ehli, yarı finale çıktı.

18. Kulüpler Dünya Kupası'nın ikinci turunda, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Mısır'ın El-Ehli ile Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi'nin kazananı Meksika'nın Monterrey takımları karşılaştı.

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadeleyi 53. dakikada Muhammed Hany'nin golüyle 1-0 kazanan Mısır ekibi, yarı finale yükseldi.

El-Ehli, 8 Şubat Salı günü oynanacak yarı final mücadelesinde, Libertadores Kupası'nı müzesine götüren Brezilya'nın Palmeiras takımıyla karşı karşıya gelecek.

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Dünya Kupası, Futbol, Sonora, Mısır, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: 2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Son Dakika Spor


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