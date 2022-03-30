Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - Son Dakika

2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off turu 5 maçla tamamlandı.
Turu geçen Senegal, Gana, Kamerun, Fas, ve Tunus, Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası katılma hakkı kazandı.
İlk maçlarda ve rövanş maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Senegal- Mısır: 1-0 (0-1) - (Penaltılarla, Senegal 3-1 galip ayrıldı ve Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı)
Nijerya-Gana: 1-1 (0-0) - (Gana, deplasman golü avantajıyla Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı)
Cezayir-Kamerun: 1-2 (1-0) - (Kamerun, deplasman golü avantajıyla Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı)
Fas- Demokratik Kongo Cumhuriyeti: 4-1 (1-1) - (Fas, Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı)
Tunus-Mali: 0-0 (1-0) - (Tunus, Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı)
Kaynak: AA
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