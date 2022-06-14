Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler elemeleri 3. tur grubunda 4. sırayı alan Kosta Rika ile Okyanusya elemelerini geçen Yeni Zelanda, Katar 'ın Er-Reyyan kentindeki Ahmed bin Ali Stadı'nda karşılaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri - Son Dakika

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