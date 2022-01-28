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Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri - Son Dakika

Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri

28.01.2022 09:55
Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri

2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde, Brezilya, Ekvator ile 1-1 berabere kaldı.

2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde, Brezilya, Ekvator ile 1-1 berabere kaldı.

Tek grupta 10 takımın yer aldığı Güney Amerika Elemeleri'ne 3 karşılaşmayla devam edildi.

Lider Brezilya, deplasmanda Ekvator ile karşılaştı. Casemiro ile 6. dakikada öne geçen Brezilya, 75. dakikada Felix Torres'in golüne engel olmadı ve maç 1-1 sona erdi.

Arjantin ise deplasmanda Şili'yi 2-1 yenmeyi başardı. Arjantin, 9. dakikada Angel Di Maria'nın golüyle öne geçti. Şili, 20. dakikada Benjamin Brereton ile beraberliği yakaladı. 34. dakikada Lautaro Martinez takımını tekrar öne geçirdi ve maçta bu sonuçla sona erdi.

Uruguay ise Paraguay'ı deplasmanda 1-0 yenerek ilk dört içinde yer alabilmek adına önemli bir galibiyet aldı. Uruguay'ın golü 50. dakikada Luis Suarez'den geldi.

Grupta 36 puanlı lider Brezilya'nın ardından Arjantin 32, Ekvador 24, Uruguay 19 ve Kolombiya 17 puanla ilk 5 içinde yer alıyor.

Güney Amerika Elemeleri'nde ilk 4'e girecek ekipler, Dünya Kupası'na doğrudan katılacak. Grupta 5. olan takım ise play-off oynamaya hak kazanacak.

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Güney Amerika, Dünya Kupası, Brezilya, Ekvador, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri - Son Dakika Spor


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