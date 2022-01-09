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Futbol: Afrika Uluslar Kupası - Son Dakika

Futbol: Afrika Uluslar Kupası

09.01.2022 23:54
Futbol: Afrika Uluslar Kupası

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası, iki maçla başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası, iki maçla başladı.

Kamerun'da düzenlenen turnuvanın ilk gününde, A Grubu'nun ilk maçları, başkent Yaounde'deki Olembe Stadı'nda oynandı.

Açılış maçında ev sahibi Kamerun, bir dönem Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar'ın 40. ve 45+3. dakikalarda attığı iki penaltı golüyle Burkina Faso'yu 2-1 mağlup etti. Burkina Faso'nun tek golünü, 24. dakikada Gustavo Sangare kaydetti.

Grubun diğer mücadelesinde, Yeşil Burun Adaları, 45+1. dakikada Julio Tavares'ın ağları sarsmasıyla Etiyopya'yı 1-0 yendi.

Etiyopya'da Yared Bayeh, 12. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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Vincent Aboubakar, Beşiktaş, Kamerun, Afrika, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Afrika Uluslar Kupası - Son Dakika Spor


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