Futbol: Afrika Uluslar Kupası

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda üç maç sona erdi.
Kamerun'da düzenlenen turnuvanın üçüncü günü, D ve E gruplarında üç maçla devam etti.
Douala kentindeki Japoma Stadı'nda oynanan günün ilk karşılaşmasında, E Grubu'nda yer alan Cezayir ile Sierra Leone arasındaki mücadele, 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Garoua şehrindeki Roumde Adjia Stadı'nda oynanan D Grubu maçlarında ise Nijerya, 30. dakikada Kelechi Iheanacho'nun fileleri havalandırmasıyla Mısır'ı 1-0 mağlup etti.
Grubun diğer karşılaşmasında, Sudan ile Gine-Bissau 0-0 berabere kaldı. Gine-Bissau'da 82. dakikada Judilson Mamadu Tuncara Gomes, kullandığı penaltı vuruşundan faydalanamadı.
Kaynak: AA
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