Futbol: Ampute Süper Ligi

Ampute Futbol Süper Ligi'nde oynanan maçta Malatya Büyükşehir Belediye spor sahasında Konya Engellilergücü Spor Kulübü'nü 2-0 yendi.
Yeşiltepe Spor Kompleksi Ampute Futbol Sahası'nda oynanan müsabakayı Volkan Oğuz, Erol Eroğlu hakem ikilisi yönetti.
Müsabakada, Murat Özçetin ise üçüncü hakem olarak görev aldı.
Malatya Büyükşehir Belediye spor kulübünün gollerini 2. ve 20. dakikalarda Zülfücan Derinpınar kaydetti.
Malatya Büyükşehir Belediyespor sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
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