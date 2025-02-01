Futbol Aşkıyla Yıldızların Peşinde - Son Dakika
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Futbol Aşkıyla Yıldızların Peşinde

Futbol Aşkıyla Yıldızların Peşinde

Görkem Hasırcı, çocukluk hayalini gerçekleştirip erkek futbol takımı kurarak şampiyonluk hedefliyor.

01.02.2025 11:16
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Gaziantep'te çocukluktan içinde kalan futbol aşkını yaşamak için geçen yıl kurduğu erkek futbol takımının antrenörlüğünü yapan kadın beden eğitimi öğretmeni Görkem Hasırcı, şampiyon olup geleceğin yıldızlarını yetiştirmek istiyor.

Kamil Ocak Spor Lisesi'nde beden eğitimi öğretmeni olan 43 yaşındaki Hasırcı, çocukluk yıllarından beri futbola ilgi duydu.

Mahalle arasında erkek yaşıtlarıyle sürekli futbol oynayan Hasırcı, o yıllarda kadın futboluna ilgi az olduğu için profesyonel oyuncu olamadı.

Futboldan uzaklaşmamak için beden eğitimi öğretmeni olan Hasırcı, geçen yıl adını taşıyan Görkem Hasırcı Spor Kulübünü kurdu.

Türkiye Futbol Federasyonundan tescil alan takımı, bu yıl yerel liglerde mücadele ediyor.

Hasırcı, AA muhabirine, futboldan hiç kopmadığını ve 7 yıldır öğretmenlik yaptığını söyledi.

Hayalindeki takımı kurduğu için mutlu olduğunu belirten Hasırcı, "Bu yıl ilk kez liglere katılıyoruz. U-13, U-14, U-15 ve U-16 gençlerde yerel liglerde mücadele ediyoruz." dedi.

Çocukluk yıllarından kadın futboluna olan ilginin az olduğundan yakınan Hasırcı, "Küçüklüğümde mahallede çok futbol oynardım. Eskiden kadın futboluna günümüz kadar ilgi yoktu. Futbol oynayamadığım için içimde ukde kaldı. Bende şu anda erkek futbol takımında antrenörlük yaparak bunu telafi etmeye çalışıyorum." diye konuştu.

Görkem Hasırcı, tribünlerde küfrün ve holiganlığın en aza indirilmesi noktasında kadınların bu anlamda ön planda olmasını gerektiğine inandığını aktardı.

"Bundan sonraki sezonlar için hedefimiz şampiyonluk"

İşini çok sevdiğini ve bu anlamda çevresinden hep olumlu tepkiler aldığını anlatan Hasırcı, şu ifadeleri kullandı:

"İşimi aşk ile yapıyorum. Her gün kendimi geliştirme noktasında araştırmalarda bulunuyorum. Dolayısıyla bu durum çocukların çalışmasına etki ediyor. Haftanın dört günü antrenman yapıyoruz. Şu anda U-14 ligi devam ediyor. C grubunda ikinci sıradayız. Bundan sonraki sezonlar için hedefimiz şampiyonluk."

Oyunculardan Kerem Keklikçi ise 6'ncı sınıf öğrencisi olduğunu söyledi.

Hocasını ilk gördüğünde şaşırdığını dile getiren Keklikçi, "Erkek antrenör bekliyordum. Görkem hoca, antrenmanda pas kondisyon çalışmaları ile arada maçlar yapıyoruz. Hocamız ile şampiyonluk yaşayacağımıza inanıyorum. İleride Kerem Aktürkoğlu gibi futbolcu olmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, gaziantep, Çocukluk, Eğitim, Futbol, Spor, Son Dakika

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