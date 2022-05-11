Futbol dünyasını sarsan haber! Ünlü futbolcu "Hulk" terk edilmiş bir otomobilin içinde yanmış halde ölü bulundu - Son Dakika
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Futbol dünyasını sarsan haber! Ünlü futbolcu "Hulk" terk edilmiş bir otomobilin içinde yanmış halde ölü bulundu

11.05.2022 14:59

33 yaşındaki Meksikalı futbolcu Antonio "Hulk" Salazar, terk edilmiş bir otomobil içinde yanmış halde ölü bulundu. Ünlü futbolcu, kuvvetinden dolayı çizgi roman kahramanı "Hulk" lakabını almıştı.

Record gazetesinin haberine göre 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu Antonio 'Hulk' Salazar, Jalisco'nun El Salto belediyesi sınırında bir aracın içinde ölü bulundu. Yetkililer oyuncunun cesedinin terk edilmiş bir aracın içinde yanmış halde bulunduğunu açıkladı.

POLİS EKİPLERİ İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE GİTTİ

Bölge polisinin yaptığı açıklamaya göre; Periferico Nuevo'da baraj yakınlarında terk edilmiş beyaz bir araç olduğu yönündeki ihbar üzerine olay yerine giden memurlar aracın içinde cesedi buldu. Yapılan ilk incelemelerin ardından cesedin Antonio 'Hulk' Salazar'a ait olduğu anlaşıldı.

Meksikalı futbolcu Antonio 'Hulk' Salazar, terk edilmiş bir otomobilin içinde yanmış halde ölü bulundu

KUVVETİNDEN DOLAYI "HULK" LAKABINI ALMIŞTI

Forvet mevkiinde oynayan Salazar, futbola 2007 yılında Chivas Guadalajara forması altında başladı. 7 Şubat 1989 doğumlu olan futbolcu kuvvetinden dolayı "Hulk" lakabını almıştı.

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SON DAKİKA: Futbol dünyasını sarsan haber! Ünlü futbolcu "Hulk" terk edilmiş bir otomobilin içinde yanmış halde ölü bulundu - Son Dakika
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