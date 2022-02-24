Futbol dünyasının genç yıldızı trafik kazasında yaşamını yitirdi! - Son Dakika

Futbol dünyasını kahreden haber Almanya'dan geldi. Borussia Mönchengladbach'ın altyapısında forma giyen ve A Takıma çıkmak için gün sayan 20 yaşındaki futbolcu Jordi Bongard hayatını kaybetti.

"BU SABAH KORKUNÇ HABERİ ALDIK"

Alman ekibinin sportif direktörü Roland Virkus yaptığı açıklamada, "Bu sabah bu korkunç haberi aldık ve hayretler içinde kaldık. En derin duygularımız ve düşüncelerimiz Jordi'nin ailesiyle birlikte" ifadelerini kullandı.