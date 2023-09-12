Futbol Fotoğrafçısı Linda Gregory Maç Esnasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Futbol Fotoğrafçısı Linda Gregory Maç Esnasında Hayatını Kaybetti

Futbol Fotoğrafçısı Linda Gregory Maç Esnasında Hayatını Kaybetti
Son Güncelleme: 12.09.2023 17:19

Amerika'da uzun yıllardır Kansa lisesi futbol takımının fotoğrafçılığını yapan Linda Gregory, maç esnasında futbolcuların kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetti. Linda'nın ölümü ailesi ve arkadaşları arasında büyük üzüntü yarattı. Linda, takımın bir parçasıydı ve anısını kasklarda yaşatacaklar.

Amerika'da uzun yılladır Kansa lisesi futbol takımın fotoğrafçılığını yapan Linda Gregory, maç esnasında futbolcuların kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Uzun yılladır futbol fotoğrafçılığı yapan kadın, maç esnasında iki futbolcunun kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetti

Linda, maç esnasında yedek kulübesi önünde fotoğraf çektiği sırada topu kapmak için mücadele eden iki futbolcunun kendisine çarpması sonucu kafasını beton zemine çarptı. Ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

Beyin ölümü gerçekleşen Linda, entübe edilerek yaşam destek makinasına bağlandı.

Eşi Mel Gregory, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Linda'nın organlarını bağışlanmasına karar verdikleri için yaşam destek ünitesinden çıkarıldığını söyledi.

Linda'nın ölümü ailesi ve arkadaşları arasında büyük üzüntü yarattı.

Linda, 2014 yılında arkadaşı Joanna Chadwick'ın kocası erkek basketbol koçu olduğunda Wichita Northwest atletik departmanıyla ilgilenmeye başladı.

Uzun yılladır futbol fotoğrafçılığı yapan kadın, maç esnasında iki futbolcunun kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetti

Chadwick, "Linda'nın ne kadar çok ailemizi sevdiği ve bizim onu ne kadar çok sevdiğimiz kadar, aynı şekilde birçok başka insan için de aynıydı. O, birçok başka insan için de aynıydı ve bir konuda size tavsiye vermek veya sıkışırsanız size yardım etmek her zaman onu daha da mutlu ederdi" dedi.

Kuzeybatı futbol koçu Steve Martin, takımın sezonun geri kalanında kasklarında Linda'nın baş harfleri "LG" ile anısını yaşatacağını söyledi.

Uzun yılladır futbol fotoğrafçılığı yapan kadın, maç esnasında iki futbolcunun kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetti

"Çocuklara olan tutkusu inanılmazdı, ama Linda ve Mel için fotoğraf çekmek kadar derinlere gitti. Onlar futbol takımımızın bir parçasıydı ve her zaman öyle kalacaklar" dedi Martin.

Eski Kuzeybatı futbol oyuncusu ve şu anda New York Jets için NFL koşan Breece Hall, haberi duyduktan sonra Facebook'ta yazı paylaştı.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Futbol Fotoğrafçısı Linda Gregory Maç Esnasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Futbol Fotoğrafçısı Linda Gregory Maç Esnasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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