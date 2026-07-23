Futbol Güvenliği Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Futbol Güvenliği Toplantısı Yapıldı

23.07.2026 18:35
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2026-2027 sezonu öncesi güvenlik konuları ele alındı, taslaklar oluşturuldu.

Futbolda 2026-2027 sezonu öncesi Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yeni sezona ilişkin düzenlenen toplantıya, Mustafa Çiftçi ve Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan ile kulüp ve federasyon temsilcileri katıldı.

Burada açıklamada bulunan Bakan Bak, federasyon ve ilgili kuruluşlarla gerekli istişarelerin yapıldığını ifade etti.

Sporun kitleleri hareketlendiren önemli bir olgu olduğunu dile getiren Bakan Bak, "Burası bizim sezon öncesi güvenlikle ilgili hususları değerlendirdiğimiz bir platform. Bu yıl da ilgili bakanlık, federasyonlardan ve ilgili kuruluşlardan arkadaşlarımız istişarelerini yaptılar. Spor kitleleri hareketlendiren önemli bir olgu, bizim için de çok önemli. 6222'li yasanın bize verdiği yetkiler çerçevesinde uygulamaları takip ediyoruz. Federasyon başkanımız da ifade etti. Türkiye en modern stadyumlara sahip. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde sporda devrim yaşanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Spora önemli yatırımlar yapıldığını vurgulayan Bakan Bak, şöyle konuştu:

"Spor kültürünün yaygınlaşması için hep beraber çalışmamız lazım. Herkese önemli görevler düşüyor. Herkes katkı sunmak durumunda. Bunları ince şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Tecrübelerimiz var. Liglere yeni gelen takımlar var. Hepimiz bu işin içindeyiz. Özellikle de değerlendirme yaptığımızda sosyal medyadan başlayan, demeçlerle devam eden, müsabaka başlamadan toplumu geren şeylerin olduğunu görüyoruz. Bunları hep beraber çözmeliyiz. Sporun marka değerini yükseltmemiz lazım. Tribünlerde olay olan, sahaya girildiği ortamda futbolun değerini nasıl yükseltebiliriz? Bu toplantılarda kulüpler sorunlarını iletecekler, devlet bu konularda gerekli çalışmaları yapacak. 160 bin müsabaka oynanıyor ve her biri çok önemli. İçişleri ve Adalet bakanlığımızla yakın şekilde çalışıyoruz. İletişim önemli. Sporun birleştirici gücünü kullanmak zorundayız. Ortak değerlerin zedelenmesine müsaade edemeyiz."

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Eleştiri hakkı ayrıştırıcı söylemlere dönüşmemelidir"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise toplantıda 2 gün boyunca Türk futbolunun güvenlik uygulamalarının tüm yönleriyle ele alınacağını ve geçen sezonun detaylı şekilde değerlendirileceğini belirtti.

Alınacak kararların gelecek sezon için yol haritası oluşturacağını aktaran Hacıosmanoğlu, şunları kaydetti:

"Futbol ülkemizde yalnızca bir spor dalı değil, milyonlarca insanın ortak sevincidir. Bu değeri korumanın yolu ise futbolun güven ve huzur ortamında yaşamasından geçmektedir. Bu da başta güvenlik güçleri olmak üzere futbol ailesinin tüm paydaşlarının ortak sorumluluğudur. Güvenli, huzurlu ve küfürden uzak tribünler spora olan ilgi ve katılımı artırmaktadır. Şiddet, taşkınlık ve güvensizlik ortamı ise sporun ruhuna zarar vermektedir. Sporda şiddet yalnızca statların ve spor alanlarının içinde yaşamamaktadır. Saha dışındaki dilde belirleyici hale gelmiştir. Spor üzerine yorum yapan herkesin kullandığı dil büyük sorumluluk taşımaktadır. Eleştiri hakkı ayrıştırıcı söylemlere dönüşmemelidir."

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan ise şu ifadeleri kullandı:

"Yeni sezon öncesi geldiğimiz noktayı değerlendirmek ve çözüm bekleyen konuları birlikte ele almak üzere bir araya geldik. Kulüpler Birliği olarak kulüplerin taleplerini muhataplarıyla paylaştık. Özellikle müsabaka güvenlik giderleri kulüplerin önemli bir kalemi olarak yer almaktadır. Bunun bakanlığımız tarafından karşılanmasını istiyoruz. Düşük riskli maçlarda seyirciden fazla güvenlik personeli olduğunu gördük. Kulüplerin bu görüşünün dikkate alınmasını rica ediyoruz. Ne yazık ki istenmeyen olaylar yaşanmaktadır. Bireysel olaylara bireysel cezalar verilmesi gerektiğini tüm kulüpler olarak düşünüyoruz. Kale arkasındaki ayakta seyirci uygulamasının stadyumu uygun olan kulüplerde hayata geçirilmesi konusunu arz ederiz."

Kaynak: AA

Güvenlik, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol Güvenliği Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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