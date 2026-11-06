Futbol: Haftanın programı

Futbolda Trendyol Süper Lig'e 11, Trendyol 1. Lig'e 14, Nesine 2. Lig, Nesine 3. Lig ve Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'ne ise 10. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

Trendyol Süper Lig

Bugün:

20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Gaziantep)

Yarın:

13.30 Eyüpspor-Kocaelispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Göztepe-İstanbul Başakşehir (Isonem Park Gürsel Aksel)

19.00 Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler (RAMS Park)

8 Kasım Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK (Çaykur Didi)

16.00 Arca Çorum FK-Fenerbahçe (Çorum Şehir)

18.30 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)

21.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Tüpraş)

Trendyol 1. Lig

Bugün:

20.00 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya)

20.00 SMS Grup Sarıyer-Alagöz Holding Iğdır FK (Yusuf Ziya Öniş)

Yarın:

13.30 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)

13.30 Artı Değer Vanspor FK-Ekenler Beton Sivasspor (Spor Toto Akhisar)

16.00 Muğlaspor-Turka Esenler Erokspor (Muğla Atatürk)

19.00 Orfa Yapı Pendikspor-İstanbulspor (Pendik)

8 Kasım Pazar:

13.30 Bandırmaspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Metro Holding Kayserispor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Boluspor-Bodrum FK (Bolu Atatürk)

19.00 Mardin 1969-Batman Petrolspor (21 Kasım Şehir)

Nesine 2. Lig

Kırmızı Grup:

Yarın:

13.00 Serikspor-Ekinciler İskenderunspor (Serik İsmail Oğan)

14.00 MKE Ankaragücü-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Eryaman)

8 Kasım Pazar:

13.00 Fethiyespor-Adana 01 FK (Fethiye İlçe)

13.00 Ankara Demirspor-Erzincan Futbol Yatırımları (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.00 12 Bingölspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Osmanlı)

15.00 Karacabey Belediyespor-Kırklarelispor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

15.00 Sultan Su İnegölspor-Kütahyaspor (İnegöl İlçe)

15.30 52 Orduspor-Sakaryaspor (19 Eylül)

Beyaz Grup:

Yarın:

19.00 Aliağa Futbol-Muşspor (Aliağa Atatürk)

8 Kasım Pazar:

13.00 Adana Demirspor-Ankaraspor (Ali Hoşfikirer)

13.00 Sebatspor-GMG Kastamonuspor (Ortahisar Yavuz Selim)

13.00 Hatayspor-Somaspor (Reyhanlı Tayfur Sökmen)

15.00 Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol-Menemen FK (Bolluca)

15.00 Güzide Gebzespor-İnegöl Kafkasspor (Gebze Alaettin Kurt)

15.00 Çorluspor 1947-68 Aksaray Belediyespor (General Basri Saran)

15.30 Seza Çimento Elazığspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Elazığ Atatürk)

15.30 Isbaş Isparta 32 Spor-Efor Çay Erbaaspor (Isparta Atatürk)

Nesine 3. Lig

1. Grup:

Yarın:

13.00 Amasyaspor-Galataspor (12 Haziran)

13.00 Fatsa Belediyespor-Pazarspor (Fatsa İlçe)

13.00 Tokat Belediyespor-Karabük İdmanyurdu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

13.00 Karadeniz Ereğli 1980-İnkılap Futbol (Şehit Vefa Karakurdu)

15.00 Yalova FK 77-Orduspor 1967 (Yalova Atatürk)

15.00 Silivrispor-Beykoz Anadoluspor (Silivri Müjdat Gürsu)

15.00 Kartal Bulvar Kartalimenspor-Zonguldakspor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

15.00 Gölcükspor-Küçükçekmece Sinopspor (Gölcük Şehir)

15.00 Büyükçekmecegücü-Düzce Cam Düzcespor (Tepecik Şenol Güneş)

2. Grup:

Yarın:

13.00 Alanya 1221-Ayvalıkgücü Belediyespor (Milli Egemenlik)

13.00 Etimesgutspor-Altay (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.00 1922 Akşehirspor-Bursa Yıldırımspor (Akşehir Nasrettin Hoca)

15.00 Uşakspor-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri (Uşak 1 Eylül)

15.00 Gemlik Sümerbey Futbol-Denizli İdmanyurdu 1959 (Gemlik Atatürk)

15.30 Karşıyaka-Bigaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

15.30 Bucaspor 1928-Söke 1970 (Yeni Buca)

15.30 Eskişehirspor-Kepezspor (Prof. Dr. Fethi Heper)

19.00 Balıkesirspor-Gaziemir G.O.G. Spor Yatırımları (Balıkesir Atatürk)

3. Grup:

Yarın:

13.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Karaman FK (Kızıltepe İlçe)

13.00 Açıkalın Erciyes 38-1964 Silifkespor (Kayseri Atatürk)

13.00 Malatya Yeşilyurtspor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol (Yeni Malatya)

13.00 Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor-Niğde Belediyespor (Faruk Çelik)

13.00 Adana Adaletgücüspor-Ağrı 1970 (Ali Hoşfikirer)

13.00 Ayos Osmaniyespor-Adanaspor (Cevdetiye 1 Nolu Saha)

13.00 Kırıkkale FK-Yozgat Belediyesi Bozokspor (Başpınar)

13.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Bitlis 1916 Futbol (Mersin)

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi

Yarın:

15.00 Fenerbahçe arsaVev-Galatasaray (Dereağzı Lefter Küçükandonyadis)

8 Kasım Pazar:

13.00 Yüksekovaspor-Hakkarigücüspor (Şemdinli İlçe)

13.00 Safi MCL Bentonit Ünyespor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Ünye Çınarsuyu)

14.00 Haymanaspor-Bakırköy Kadın Futbol (Haymana İlçe)

14.00 Giresun Sanayispor-Karademir Grup Kayseri Kadın Futbol (Giresun 75. Yıl)

14.00 Amed Sportif Faaliyetler-1207 Antalyaspor (Seyrantepe 1 Nolu Çim Saha)

14.30 Beşiktaş-Sultanbeyligücüspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

14.30 Şile Bilgidoğa Sportif Yatırım Hizmetleri-Trabzonspor (Şile İlçe)