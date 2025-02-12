Futbol Hakemliği Yüksekokulu Önerisi - Son Dakika
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Futbol Hakemliği Yüksekokulu Önerisi

Futbol Hakemliği Yüksekokulu Önerisi

US-SEN Başkanı Bekir Ayaz, Futbol Hakemliği Meslek Yüksekokulu kurulmasını önerdi.

12.02.2025 15:47
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Uluslararası Sporcu Sendikası (US-SEN) Genel Başkanı Bekir Ayaz, Futbol Hakemliği Meslek Yüksekokulu'nun kurulmasını önerdi.

US-SEN Genel Başkanı Bekir Ayaz, üniversiteler ve Spor Bilimleri Fakülteleri bünyesinde Futbol Hakemliği Meslek Yüksekokulu kurulmasını önerdiğini söyledi. Türkiye'de futbolun toplumun büyük bir bölümü için önemli bir spor dalı olduğunu belirten Ayaz, "Ancak futbolun gücünü artıran ve oyunun adaletli yönetilmesini sağlayan en önemli unsurlardan biri, iyi yetiştirilmiş hakemlerdir. Günümüzde Türkiye'de futbol hakemlerinin resmi bir eğitim kurumunda yetiştirilmesi mümkün değildir" dedi.

Futbol Hakemliği Meslek Yüksekokulu'nun 2 yıllık bir ön lisans programı olarak tasarlanabileceğini ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirilebileceğini ifade eden Ayaz, "Eğitim programı, futbolun kurallarını, hakemlik tekniklerini ve maç yönetimi gibi konuları içeren kapsamlı bir müfredat oluşturacaktır. Teorik eğitimle aday hakemler, futbol kuralları, oyun analizi, hakemlik psikolojisi ve iletişim gibi konularda eğitim alacaktır. Pratik eğitimle teorik eğitimin ardından adaylar, saha içinde uygulamalı eğitim alarak gerçek maçlarda görev yapacak ve deneyim kazanacaktır. Bu süreç, uzman hakemler tarafından yönlendirilecektir. Başarılı adaylar, TFF tarafından düzenlenen sınavlarda başarılı olmaları halinde hakemlik lisansı alacaktır. Lisanslı hakemler, düzenli olarak sürekli eğitim programlarına katılarak kendilerini geliştirmeye devam edecektir" diye konuştu.

Ayaz, "Hakemlik mesleğinin bilimsel ve sistematik bir eğitim sürecinden geçmesi, oyunun kalitesini artıracak ve hakem hatalarını en aza indirecektir. Bu yeni eğitim yapısıyla birlikte, Türk futbolunun geleceği daha da parlak hale gelecektir. Hakemlik mesleğinin profesyonelleşmesi, itibarının artırılması ve futbolun genel kalitesinin yükseltilmesi için Futbol Hakemliği Meslek Yüksekokulu büyük bir fırsat sunmaktadır. US-SEN, Türk futbolunda adaletin ve tarafsızlığın sağlanması adına bu girişimi desteklemeye hazırdır" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Türkiye, Eğitim, Futbol, Spor, Son Dakika

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