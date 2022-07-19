Futbol: Hazırlık maçı - Son Dakika
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Futbol: Hazırlık maçı

19.07.2022 20:53
Futbol: Hazırlık maçı

Stat: ThermenHakemler: Alexander Harkam, Philipp Duschek, Can ÇetinGalatasaray: Okan Kocuk, Elabdellaoui (Dk. 76 Ali Turap Bülbül), Emin Bayram (Dk. 5 Metehan Baltacı), Nelsson (Dk. 76 Aytaç Kara), Kazımcan Karataş (Dk. 46 Ömer Bayram), Berkan Kutlu (Dk. 46 Taylan Antalyalı), Cicaldau (Dk.

Stat: Thermen

Hakemler: Alexander Harkam, Philipp Duschek, Can Çetin

Galatasaray: Okan Kocuk, Elabdellaoui (Dk. 76 Ali Turap Bülbül), Emin Bayram (Dk. 5 Metehan Baltacı), Nelsson (Dk. 76 Aytaç Kara), Kazımcan Karataş (Dk. 46 Ömer Bayram), Berkan Kutlu (Dk. 46 Taylan Antalyalı), Cicaldau (Dk. 46 Hamza Yiğit Akman), Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Yunus Akgün), Morutan (Dk. 46 Emre Akbaba), Emre Kılınç (Dk. 46 Kerem Aktürkoğlu), Oğulcan Çağlayan (Dk. 46 Gomis)

Pardubice: Markovic (Dk. 46 Budinsky), Rosa (Dk. 46 Svoboda), Vlcek, Toml, Helesic, Janosek (Dk, 61 Chveja), Mares (Dk. 46 Tischler), Solil (Dk. 46 Vacek), Hlavity (Dk. 46 Jaba), Lupac (Dk. 46 Sychra), Cerny (Dk. 46 Huf)

Sarı kart: Dk. 30 Cerny (Pardubice)

Galatasaray, Avusturya kampındaki dördüncü ve son hazırlık maçında Çekya'nın Pardubice ekibi ile 0-0 berabere kaldı.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ve Galatasaray'ın daha etkili bir görüntü sergilediği maçın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı. İkinci yarıda as oyuncuların ağırlıklı olduğu bir kadroyla sahada yer alan sarı-kırmızılı takımın, hücumda istediği pozisyonları bulamadığı müsabaka 0-0 berabere tamamlandı.

Galatasaray'da rahatsızlığı olan yeni transfer Abdülkerim Bardakçı ile Fernando Muslera, Sergio Oliveira, Patrick van Aanholt, Batuhan Şen, Jankat Yılmaz ve Emirhan Kayar maçın kadrosunda yer almadı.

Emin Bayram sakatlandı

Galatasaraylı futbolcu Emin Bayram, maçın hemen başında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

Rakip takımdan Lupac'ın müdahalesiyle sağ bileğinden sakatlanarak oyundan alınan Emin Bayram'ın yerine 5. dakikada Metehan Baltacı oyuna dahil oldu.

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Futbol: Hazırlık maçı Futbol: Hazırlık maçı
Kaynak: AA

Taylan Antalyalı, Emin Bayram, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Hazırlık maçı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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