Futbol Liglerinde Yükselen ve Düşen Takımlar

25.05.2026 11:56
Trendyol 1. Lig play-off finaliyle tamamlanan profesyonel futbol liglerinde 2025-26 sezonunda 13 takım üst lige çıkarken 27 ekip küme düştü.

Gelecek sezon 128 takımın mücadele edeceği profesyonel liglerde Süper Lig'de 18, 1. Lig'de 20, 2. Lig'de iki grupta 36 ve 3. Lig'de bölgesel olarak ayarlanacak üç grupta 54 takım yer alacak.

Süper Lig'den 3, Trendyol 1. Lig'den 4, Nesine 2. Lig'den 6 ve Nesine 3. Lig'den 12 ekip düşecek.

1. Lig'de 1'i play-off'tan 3, 2. Lig'de 2'si play-off'tan 4, ve 3. Lig'den de 3'ü play-off'tan 6 takım bir üst lige yükselecek.

Bölgesel Amatör Lig'den 3. Lig'e yükselecek 5 ekipten 4'ü belli oldu. TFF Yönetim Kurulu, Bölgesel Amatör Lig 1. Grup'ta 3 Mayıs Pazar günü oynanan Kurtalanspor-Şırnak Petrolspor müsabakasının ardından kulüpleri tedbirli olarak TFF Etik Kurulu'na sevk ettiği için 1. Grup'ta play-off müsabakaları kurul kararına kadar durduruldu.

21 ilden temsilci yok

Profesyonel liglerde 13 ekip bir üst lige yükselme başarısı elde ederken, 27 takım ise bir alt lige düştü.

Bölgesel Amatör Lig'den profesyonel lige çıkacak son takım hariç liglerde Afyonkarahisar, Adıyaman, Ardahan, Artvin, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Burdur, Çankırı, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Kilis, Nevşehir, Siirt, Sinop, Şırnak ve Tunceli'den temsilci bulunmayacak.

İstanbul'dan 21, İzmir'den 8, Ankara ve Bursa'dan 6 ve Antalya'dan 5 takım profesyonel liglerde yer alacak.

Bursaspor yükselmeyi sürdürdü

2009-2010 Süper Lig şampiyonu ve 50 yıl Süper Lig tecrübesi bulunan Bursaspor, 2024-2025'te 3. Lig'den 2. Lig'e çıktıktan sonra bu sezon da 1. Lig vizesi aldı.

Süper Lig'de 8 sezon geçiren Giresunspor, ve 1 sezon Süper Lig'de yer alan Bölgesel Amatör Lig'e geriledi. Kahramanmaraşspor, daha önce de Bölgesel Amatör Lig'e düşmüştü.

Süper Lig tecrübesi bulunan ekiplerden Sakaryaspor, Hatayspor ve Adana Demirspor 1. Lig'e, Adanaspor ve Yeni Malatysapor 2. Lig'e veda etti.

Daha önce 21 sezon Süper Lig'de mücadele eden Denizlispor da 2020-2021'de Süper Lig'e veda ettikten sonra bu sezon da Bölgesel Amatör Lig'den düştü.

Süper Lig'de şampiyon yine Galatasaray

Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaştığı Süper Lig'de Antalyaspor, Kayserispor ve Fatih Karagümrük, küme düştü. Daha önce Süper Lig tecrübesi bulunan Erzurumspor FK, tekrar lige dönerken; Amed Sportif Faaliyetler ve Çorum FK ilk kez Süper Lig vizesi aldı.

Serikspor, Sakaryaspor, Hatayspor ve Adana Demirspor'un düştüğü 1. Lig'in yeni takımlarından Mardin 1969 ilk kez Süper Lig'e yükselme mücadelesi verecek.

Profesyonel liglerde yükselen ve düşen ekipler şöyle:

Süper Lig

Düşenler: Antalyaspor, Kayserispor, Fatih Karagümrük

1. Lig

Süper Lig'e çıkanlar: Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetler, Çorum FK

Düşenler: Serikspor, Sakaryaspor, Hatayspor, Adana Demirspor

2. Lig

1. Lig'e çıkanlar: Batman Petrolspor, Bursaspor, Mardin 1969, Muğlaspor

Düşenler: Bucaspor 1928, Karaman FK, Kepezspor, Beykoz Anadoluspor, Yeni Mersin İdmanyurdu, Adanaspor, Yeni Malatyaspor

3. Lig

2. Lig'e çıkanlar: İnegöl Kafkasspor, 12 Bingölspor, Sebat Gençlikspor, Kütahyaspor, 52 Orduspor, Çorluspor 1947

Düşenler: Edirnespor, Polatlı 1926, Kestel Çilekspor, Çankayaspor, Hacettepe, Kapadokyaspor, Kilis 1984, Kahramanmaraşspor, Giresunspor, Çayelispor, 1926 Bulancakspor, Artvin Hopaspor, Nazillispor, Bornova 1877, Afyonspor, İzmir Çoruhlu FK

Bölgesel Amatör Lig

3. Lig'e çıkanlar: Bigaspor, 1922 Akşehirspor, Gölcükspor, Adaletgücü

Kaynak: AA

