Futbol sahalarında şaşırtan olay! Brezilyalı futbolcu karşılaşma öncesi tutuklandı

Brezilya'da akılalmaz bir olay yaşandı. Globo'da yer alan habere göre, Ferroviario'da forma giyen 36 yaşındaki savunma oyuncusu Eder Lima dos Santos, Brezilya Ulusal Marşı'nı okuduktan hemen sonra sivil polisler tarafından saha dışına çıkarıldı. Campina Grande Polis Merkezi'ne götürüldü. 36 yaşındaki futbolcunun nafakasını ödemediği için tutuklandığı öğrenildi.

POLİS ŞEFİ AÇIKLAMA YAPTI

Herkesi şaşkına çeviren bu olayın ardından, Sivil Polis Şefi Demetrius Patricio, Eder Lima dos Santos hakkında yakalama kararı çıkarıldığını, futbolcunun Campinense ile oynanacak maçta görev yapacağını öğrendiklerini, bu nedenle de tutuklamanın stadyumda yapıldığını açıkladı.

SUÇLAMAYI KABUL ETTİ

Eder Lima dos Santos'un Campina Grande Polis Merkezi'nde sorgulandı. Tecrübeli futbolcu verdiği ifadede nafaka ödemesini geciktirdiğini kabul ederek, maddi olarak sıkıntı yaşadığını belirtti. Eder Lima dos Santos, yaklaşık 70 bin dolar borcu olduğunu da ifadesine ekledi. Sorgusu yapılan Eder Lima dos Santos, daha sonra tutuklanarak Monte Santo Hapishanesi'ne götürüldü.