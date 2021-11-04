Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 12. haftada oynanacak maçlarda şu hakemler düdük çalacak:

Yarın:

20.00 Tuzlaspor-Altaş Denizlispor: Turgut Doman

20.00 İstanbulspor-Nasadoge Menemenspor: Burak Pakkan

6 Kasım Cumartesi:

13.30 Beypiliç Boluspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 Yılport Samsunspor-Manisa FK: Yiğit Arslan

19.00 MKE Ankaragücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Ali Şansalan

19.00 Altınordu-Eyüpspor: Sarper Barış Saka

7 Kasım Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği: Abdullah Buğra Taşkınsoy

16.00 Balıkesirspor-Adanaspor: Çağdaş Altay

19.00 Kocaelispor-Bursaspor: Kutluhan Bilgiç