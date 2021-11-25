Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 14. haftada görev alacak hakemler şöyle: Yarın: 17.30 Balıkesirspor-Manisa Futbol Kulübü: Emre Kargın 20.00 Gençlerbirliği-Bursaspor: Yiğit Arslan 27 Kasım Cumartesi: 13.30 Kocaelispor-Nasadoge Menemenspor: Onur Özütoprak 13.30 İstanbulspor-Altaş Denizlispor: Cihan Aydın 16.00 Beypiliç Boluspor-Eyüpspor: Ramazan Keleş 19.00 Yılport Samsunspor-Adanaspor: Kadir Sağlam 28 Kasım Pazar: 13.30 Ankara Keçiörengücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Alper Çetin 19.00 Altınordu-MKE Ankaragücü: Volkan Bayarslan 29 Kasım Pazartesi: 20.00 Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Davut Dakul Çelik

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