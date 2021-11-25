Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 14. haftada görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
17.30 Balıkesirspor-Manisa Futbol Kulübü: Emre Kargın
20.00 Gençlerbirliği-Bursaspor: Yiğit Arslan
27 Kasım Cumartesi:
13.30 Kocaelispor-Nasadoge Menemenspor: Onur Özütoprak
13.30 İstanbulspor-Altaş Denizlispor: Cihan Aydın
16.00 Beypiliç Boluspor-Eyüpspor: Ramazan Keleş
19.00 Yılport Samsunspor-Adanaspor: Kadir Sağlam
28 Kasım Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Alper Çetin
19.00 Altınordu-MKE Ankaragücü: Volkan Bayarslan
29 Kasım Pazartesi:
20.00 Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Davut Dakul Çelik
Kaynak: AA
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