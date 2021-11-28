Üye Girişi
Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto 1. Lig

28.11.2021 21:11
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Volkan Bayarslan, Orkun Aktaş, Mehmet Ali AkkorAltınordu: Ali Emre Yanar, Furkan Metin (Dk. 76 Feyttullah Gürlük), Rahmi Salih Kaya, Volkan Fındıklı, Ali Dere, Ahmet İlhan Özek, Metehan Yılmaz, Kürşad Sürmeli (Dk.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Volkan Bayarslan, Orkun Aktaş, Mehmet Ali Akkor

Altınordu: Ali Emre Yanar, Furkan Metin (Dk. 76 Feyttullah Gürlük), Rahmi Salih Kaya, Volkan Fındıklı, Ali Dere, Ahmet İlhan Özek, Metehan Yılmaz, Kürşad Sürmeli (Dk. 19 Burak İnce), Hüsamettin Yener, Muzaffer Kocaer (Dk. 63 Recep Aydın), Ahmet Dereli (Dk. 63 Enis Destan)

MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Pinto, Zahid (Dk. 78 Aatıf Chahechouhe), Ali Kaan Güneren, İshak Çakmak (Dk. 61 Abdullah Durak), Mehmet Murat Uçar, Ariyibi (Dk. 70 Geraldo), Eren Derdiyok

Goller: Dk. 49 (Penaltıdan) ve 67 Ahmet İlhan Özek (Altınordu), Dk. 58 Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 37 İshak Çakmak (MKE Ankaragücü), Dk. 40 Ahmet İlhan Özek (Altınordu)

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Altınordu, MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.

Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Volkan Bayarslan, Ahmet İlhan Özek, Salih Kaya, Ali Emre, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yeni Malatyaspor ile berabere kalan Galatasaray'ın hedefinde hakemler var: İyi niyet hissetmiyorum 22:12 Yeni Malatyaspor ile berabere kalan Galatasaray'ın hedefinde hakemler var: İyi niyet hissetmiyorum Galatasaray'da kötü gidiş Yeni Malatyaspor karşında da devam etti 21:06 Galatasaray'da kötü gidiş Yeni Malatyaspor karşında da devam etti Marketten ekmek çalan çocuk için mahkemeden şaşırtan karar 17:50 Marketten ekmek çalan çocuk için mahkemeden şaşırtan karar
Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar 16:08 Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz 14:26 Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim 14:01 Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim
Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı 11:30 Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş 11:26 Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş

Son Dakika Haberleri
22:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi
21:44 12 Dev Adam, Büyük Britanya'yı büyük farkla yendi
21:44 Abdurrahim Albayrak, Mustafa Cengiz'le son konuşmasını anlattı
21:06 Galatasaray'da kötü gidiş Yeni Malatyaspor karşında da devam etti
20:31 Ceza sahasında yaşanan pozisyon Galatasaray taraftarını çileden çıkardı
19:56 Siyaset, spor ve iş dünyası Galatasaray eski Başkanı Mustafa Cengiz'in vefatı sonrası peş peşe paylaşımda bulundu
19:43 Meteoroloji uyardı! Kuvvetli fırtına bekleniyor
19:42 Hayatı başarılarla dolu Mustafa Cengiz'in başkanlık dönemi
19:21 Son Dakika! Türkiye'de 28 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 213 kişi vefat etti, 21 bin 655 yeni vaka tespit edildi
18:57 Son Dakika! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi devam edecek
Tanju Özcan'dan gündem yaratacak sözler: Suriyeliler İstanbul mafyası olacak Tanju Özcan'dan gündem yaratacak sözler: Suriyeliler İstanbul mafyası olacak         
22:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi         
22:10
Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti         
18:47
Türkmenistan'daki toplantıda Erdoğan ve Aliyev'in neşesi gözden kaçmadı Türkmenistan'daki toplantıda Erdoğan ve Aliyev'in neşesi gözden kaçmadı         
17:08
Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
14:45
Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar         
14:03
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı         
13:59
Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın "Üçüncü İttifak" teklifine verdiği cevabı canlı yayında açıkladı: Henüz erken dedim Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın "Üçüncü İttifak" teklifine verdiği cevabı canlı yayında açıkladı: Henüz erken dedim         
11:29
Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti         
09:40
Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var         
09:37
Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi         
09:28
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın bikinili pozları olay oldu Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın bikinili pozları olay oldu         
23:05
Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark         
21:06
Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı         
18:39
HAK-İŞ: 'Yüksek maaş başka krizleri getirir mi?' sorusunu herkesin sorması gerekiyor HAK-İŞ: 'Yüksek maaş başka krizleri getirir mi?' sorusunu herkesin sorması gerekiyor         
17:24
SİHA'ların Analiz takım lideri Tarık Kesekçi de vefat etti SİHA'ların Analiz takım lideri Tarık Kesekçi de vefat etti         
17:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 9 maddelik anlaşma imzalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 9 maddelik anlaşma imzalandı         
17:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2021 22:16:55. #1.11#
SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement