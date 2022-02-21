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Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto 1. Lig

21.02.2022 21:57
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: EyüpHakemler: Caner Ak, Murat Şener, Burak CansızEyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Popov, Mezague, Yalçın Kılınç, Mehmet Uslu (Dk. 73 Mete Kaan Demir), Timur Temeltaş (Dk. 46 Sekidika), Badji, Ahmed İldiz (Dk.

Stat: Eyüp

Hakemler: Caner Ak, Murat Şener, Burak Cansız

Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Popov, Mezague, Yalçın Kılınç, Mehmet Uslu (Dk. 73 Mete Kaan Demir), Timur Temeltaş (Dk. 46 Sekidika), Badji, Ahmed İldiz (Dk. 63 Bekir Yılmaz), Oğulcan Çağlayan, Umut Bulut, Dibba

Nasadoge Menemenspor: Batuhan Şen, Mahmut Akan (Dk. Oğuzhan Aydoğan-Dk. 88 Kerem Paykoç), Oğuzhan Çapar, Anıl Yaşar, Emre Adıgüzel, Cisse, Muhammed Ertürk, Ba (Dk. 83 Jiakponna), Abdullah Aydın (Dk. 70 Emir Şenocak), Batuhan Kırdaroğlu, Ahmet Sagat (Dk. 83 Kehinde)

Goller: Dk. 23 Ba (Nasadoge Menemenspor), Dk. 90+4 Yalçın Kılınç (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Yalçın Kılınç (Eyüpspor), Dk. 36 Emre Adıgüzel, Dk. 49 Ba (Nasadoge Menemenspor)

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Eyüpspor, Nasadoge Menemenspor'la 1-1 berabere kaldı.

Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig

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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm Eyüpspor-Nasadoge Menemenspor maçının ardından Eyüpspor-Nasadoge Menemenspor maçının ardından Dilaver Mutlu: '2 haftadır son saniyede gol yiyoruz' Dilaver Mutlu: "2 haftadır son saniyede gol yiyoruz"

Mehmet Uslu, Murat Şener, Spor Toto, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika Spor


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