Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: Spor Toto 1. Lig

03.04.2022 22:48
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: EryamanHakemler: Yiğit Arslan, Deniz Turgut, Emrah ÜnalMKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç (Dk. 80 Geraldo), Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Yasin Güreler, İshak Çakmak (Dk. 56 Mehmet Murat Uçar), Abdullah Durak, Chahechouhe (Dk. 89 Hasan Hüseyin Acar), Zahid, Ariyibi (Dk.

Stat: Eryaman

Hakemler: Yiğit Arslan, Deniz Turgut, Emrah Ünal

MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç (Dk. 80 Geraldo), Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Yasin Güreler, İshak Çakmak (Dk. 56 Mehmet Murat Uçar), Abdullah Durak, Chahechouhe (Dk. 89 Hasan Hüseyin Acar), Zahid, Ariyibi (Dk. 56 Eren Derdiyok), Owusu

Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Popov, Buatu, Mezague, Bülent Uzun, Taşkın İlter (Dk. 82 Mikail Okyar), Thill (Dk. 62 Cenk Ahmet Alkılıç), Rodrigues, Timur Temeltaş (Dk. 73 Bekir Yılmaz), Oğulcan Çağlayan (Dk. 73 Sekidika), Umut Bulut

Goller: Dk. 15 Rodrigues, Dk. 21 ve Dk. 48 Oğulcan Çağlayan (Eyüpspor), Dk. 27 Sinan Osmanoğlu, Dk. 41 Owusu (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 25 Zahid, Dk. 28 Abdullah Durak, Dk. 90+2 Yusuf Abdioğlu, Dk. 90+3 Sinan Osmanoğlu (MKE Ankaragücü), Dk. 26 Oğulcan Çağlayan, Dk. 68 Rodrigues (Eyüpspor)

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Eyüpspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-2 yendi.

27. dakikada başkentte ilginç bir olay yaşandı. MKE Ankaragücü, sol kanattan serbest vuruş kazandı. Erdem Özgenç'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Sinan Osmanoğlu'nun kafa vuruşunda gol oldu. Topun dışarı çıktığını söyleyen maçın orta hakemi Yiğit Arslan, aut kararı verdi. İtirazlar üzerine yardımcılarıyla konuşan Arslan, filelerde yırtık olduğunu tespit edilmesi ve Eyüpspor kenar yönetiminin de "gol" olduğunu söylemesi üzerine gol kararını verdi.

YORUMLAR
500

Sinan Osmanoğlu, Abdullah Durak, Yusuf Abdioğlu, Erdem Özgenç, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika


Son Dakika
22:33 Bu karşılaşmada her şey yaşandı! Trabzonspor - Beşiktaş maçı berabere bitti
22:25 Nisan ayında vatandaşların cebini yakından ilgilendiren konular gündemde olacak! İşte o 4 konu başlığı
22:05 Merakla beklenen Millet İttifakı adayı açıklaması CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi: Kesin kazanacak bir aday olacak
21:58 Maçta tepki sesleri yükseldi! Hakem Zorbay Küçük'ün, Trabzonspor-Beşiktaş maçında verdiği karar eleştiri oklarının hedefi oldu
21:56 Gülme krizine sokan skeç için Bakan Fahrettin Koca'dan teşekkür mesajı geldi
21:04 Husumetli aileler arasında kavga çıktı: 14 yaralı
21:01 Meteoroloji 26 ili uyardı! Sağanak yağış etkisini gösterecek
20:59 Bordo-mavili taraftarlar maç öncesi görsel şölen sundu! Abdullah Avcı gözlerine inanamadı
20:03 Taraftarlar konuk takımın futbolcularına saldırdı! Maç yaklaşık 1 saat durdu
19:30 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 38 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 21 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 22:58:36. #1.13#
SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement