Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

09.04.2022 23:00
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Yeni AdanaHakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kemal Elmas, Hüseyin AylakAdanaspor: Burak Çapkınoğlu, Donkor, Yiğithan Güveli, Kadir Keleş, Fıratcan Üzüm (Dk. 90+3 Harun Kaya), Benasser, Celil Yüksel (Dk. 82 Efe Tatlı), Hıfsullah İsmail Erdoğan, Bruns (Dk. 90+3 İbrahim Aksu), Tetteh (Dk.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kemal Elmas, Hüseyin Aylak

Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Donkor, Yiğithan Güveli, Kadir Keleş, Fıratcan Üzüm (Dk. 90+3 Harun Kaya), Benasser, Celil Yüksel (Dk. 82 Efe Tatlı), Hıfsullah İsmail Erdoğan, Bruns (Dk. 90+3 İbrahim Aksu), Tetteh (Dk. 71 Eren Karadağ), Ciss (Dk. 90+3 Ahmethan Köse)

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Alperen Erdinç (Dk. 57 Berat Aydoğdu), Batuhan İşçiler, Doğa İşeri, Erdem Gökçe, Kore, Kethevoama (Dk. 46 Sedat Dursun), Anıl Taşdemir (Dk. 46 Oğuz Han Aynaoğlu), İbrahim Halil Çolak, Otoo (Dk. 46 Ambrose), Muhammed Ali Doğan (Dk. 61 Bilalli)

Goller: Dk. 11 İbrahim Halil Çolak (Balıkesirspor), Dk. 34 Fıratcan Üzüm, Dk. 39 ve 53 Ciss (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 İbrahim Halil Çolak, Dk. 43 Doğa İşeri, Dk. 45+2 Muhammed Ali Doğan, Dk. 60 Erdem Gökçe (Balıkesirspor), Dk. 86 Ciss (Adanaspor)

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Adanaspor, sahasında Balıkesirspor'u 3-1 yendi.

Bu sonucun ardından Balıkesirspor'un normal sezonun bitimine 7 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig

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Bitime 7 hafta kala kesinleşti! İşte Spor Toto 1. Lig'de küme düşen ilk takım Bitime 7 hafta kala kesinleşti! İşte Spor Toto 1. Lig'de küme düşen ilk takım Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 3 Balıkesirspor: 1 Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 3 Balıkesirspor: 1

İsmail Erdoğan, Muhammet Ali, Kadir Keleş, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika


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