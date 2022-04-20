Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

20.04.2022 18:06
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Erzurum Kazım KarabekirHakemler: Alper Akarsu, Anıl Usta, Mehmet ŞengülBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Gökhan Kardeş, Mücahit Albayrak, Eren Tozlu, Estrela, Hasek (Dk. 85 Hüseyin Mevlütoğlu), Süleyman Koç (Dk.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Alper Akarsu, Anıl Usta, Mehmet Şengül

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Gökhan Kardeş, Mücahit Albayrak, Eren Tozlu, Estrela, Hasek (Dk. 85 Hüseyin Mevlütoğlu), Süleyman Koç (Dk. Alican Özfesli), Emircan Altıntaş (Dk. 67 Aly Malle), Olanare (Dk. 73 Novikovas)

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Mustafa Emre Can, İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Diack (Dk. 60 Kulakov), Rotman, Harris, Çekdar Orhan (Dk. 60 Sedat Şahintürk), Ahmet Yazar (Dk. 80 Safa Kınalı), Ezeh (Dk. 60 Bardhi)

Goller: Dk. 1 Ezeh (Tuzlaspor), Dk. 53 Olanare (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Diack, Dk. 69 Rotman (Tuzlaspor), Dk. 42 Mustafa Yumlu, Dk. 45+2 Orhan Ovacıklı, Dk. 86 Aly Malle (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tuzlaspor maçı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

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Erzurumspor Kulübü, Mustafa Yumlu, Eren Tozlu, Akarsu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika


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