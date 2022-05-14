Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

14.05.2022 18:24
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Mümin ÖzkasapHakemler: Turgut Doman, Muhammet Yumak, Murat ŞenerManisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Landre, Sadi Karaduman, Çağrı Giritlioğlu (Dk. 81 Özgür Çek), Gakpa, Nizamettin Çalışkan (Dk. 81 Kouter), Hakan Barış (Dk. 88 Yiğit Kerem), Diallo (Dk.

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Turgut Doman, Muhammet Yumak, Murat Şener

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Landre, Sadi Karaduman, Çağrı Giritlioğlu (Dk. 81 Özgür Çek), Gakpa, Nizamettin Çalışkan (Dk. 81 Kouter), Hakan Barış (Dk. 88 Yiğit Kerem), Diallo (Dk. 90 Selim Ilgaz), Erhan Çelenk, Okan Eken (Dk. 66 Ozegovic)

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Erhan Kartal, İsmail Konuk, Posmac (Dk. 46 Gökhan Akkan), Ferhat Öztorun, Rotman (Dk. 58 Mustafa Emre Can), Diack (Dk. 54 Tayfun Akdoğan), Sedat Şahintürk, Çekdar Orhan, Ahmet Yazar (Dk. 46 Seymen Salih Adalı), Ezeh (Dk. 46 Ömer Gül)

Goller: Dk. 14 Okan Eken, Dk. 31 Gakpa, Dk. 70 Hakan Barış, Dk. 90+2 Ozegovic (Manisa FK), Dk. 29 Sedat Şahintürk (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Nizamettin Çalışkan (Manisa FK), Dk. 43 Posmac, Dk. 63 Mustafa Emre Can, Dk. 88 Erhan Kartal (Tuzlaspor)

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Manisa FK, sahasında Tuzlaspor'u 4-1 yendi.

Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig

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Nizamettin Çalışkan, Muhammet Yumak, Hakan Barış, Özgür Çek, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika


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