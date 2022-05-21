Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

21.05.2022 20:52
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: KocaeliHakemler: Murat Erdoğan, Mehmet Şahan Yılmaz, Orkun AktaşKocaelispor: Doğukan Kaya, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Taş (Dk. 86 Ümitcan Ekşi), İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 86 Eren Türkkal), Alpay Çelebi, Semih Karadeniz, Rasheed, Denizalp Özdemir, Yiğit Canguru, Berat Kartal (Dk.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Murat Erdoğan, Mehmet Şahan Yılmaz, Orkun Aktaş

Kocaelispor: Doğukan Kaya, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Taş (Dk. 86 Ümitcan Ekşi), İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 86 Eren Türkkal), Alpay Çelebi, Semih Karadeniz, Rasheed, Denizalp Özdemir, Yiğit Canguru, Berat Kartal (Dk. 75 Yusuf Efe Yaman), Yiğitali Bayrak (Dk. 82 Olcan Gökdemir)

Adanaspor: Özer Enes Soylu, Ulaş Zengin, Bennasser (Dk. 82 Berkan Fırat), Donkor, Harun Kaya (Dk. 46 Kadir Keleş), Efe Tatlı (Dk. 46 Celil Yüksel), Ciss, Hakan Eroğlu (Dk. 46 Eren Karadağ), Hıfsullah İsmail Erdoğan, Yiğithan Güveli, İbrahim Aksu (Dk. 46 Cem Özdemir)

Goller: Dk. 4 Rasheed, Dk. 63 Yiğitali Bayrak, Dk. 78 Yusuf Efe Yaman, Dk. 90+1 Yusuf Efe Yaman (Kocaelispor), Dk. 67 Ciss (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 İbrahim Aksu, Dk. 45+2 Efe Tatlı (Adanaspor), Dk. 39 Yiğit Canguru (Kocaelispor)

Spor Toto 1. Lig'in 38. ve lig etabının son hafta mücadelesinde, daha önce küme düşmesi kesinleşen Kocaelispor, sahasında Adanaspor'u 4-1 yendi.

Maç öncesi ve sırasında Kocaelisporlu taraftarlar, yönetim ile bazı futbolcular aleyhine tezahüratta bulundu.

Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig

YORUMLAR
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Aslan, Süper Lig'in 38. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı Aslan, Süper Lig'in 38. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı
Kaynak: AA

Mehmet Şahan Yılmaz, İlyas Kubilay Yavuz, Mehmet Taş, Doğukan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika


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SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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