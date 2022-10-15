Ankara haberi: Ankara Keçiörengücü: 0-2 - Son Dakika
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Ankara haberi: Ankara Keçiörengücü: 0-2

15.10.2022 21:08
Ankara haberi: Ankara Keçiörengücü: 0-2

Edinilen Ankara gelişmesine göre STAT: EryamanHAKEMLER: Turgut Doman, Kemal Elmas, Murat ŞenerGENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd Adıyaman – Metehan Mert, Gökhan Gül, İlker Karakaş, Serdarcan Eralp, Zafer Göktuğ Erdem (Dk. 90 Ulusoy Mert Kabasakal), Barış Alıcı, Seyit Ali Kahya, Aksel Aktaş (Dk.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Turgut Doman, Kemal Elmas, Murat ŞenerGENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd Adıyaman – Metehan Mert, Gökhan Gül, İlker Karakaş, Serdarcan Eralp, Zafer Göktuğ Erdem (Dk. 90 Ulusoy Mert Kabasakal), Barış Alıcı, Seyit Ali Kahya, Aksel Aktaş (Dk. 68 Sami Gökhan Altıparmak), Dmytro Grechyshkin (Dk. 45 Ahmet Arda Tuzcu), Muhammed BayırKEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar – Muharrem Cinan, Aykut Demir, Rashad Muhammed (Dk. 73 Melih İnan), İbrahim Olawoyin, Jurgen Bardhi (Dk. 73 Abdullah Aydın), Mikail Okyar, Erhan Kartal, Taha Batuhan Yayıkcı, Bekir Karadeniz (Dk. 77 Aykut Çeviker), Patrick Eze (Dk. 77 Bekim Balaj)GOLLER: Dk. 45 Rashad Muhammed, Dk. 88 Melih İnan (Ankara Keçiörengücü)SARI KART: Muhammed Bayır, Zafer Göktuğ Erdem, Barış Alıcı, Seyit Ali Kahya (Gençlerbirliği), Abdullah Aydın (Ankara Keçiörengücü)1'inci dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Serdarcan Eralp'in ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan İlker Karakaş'ın vuruşunda Ankara Keçiörengücü kalecisi Metin Uçar meşin yuvarlağı kornere çeldi.45'inci dakikada gelişen Ankara Keçiörengücü atağında ceza sahası dışından Patrick Eze'nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Jurgen Bardhi'nin vuruşunda top Gençlerbirliği kalecisi Übeyd Adıyaman'dan döndü. Dönen top önünde kalan Jurgen Bardhi, ceza sahası içerisindeki arkadaşı Rashad Muhammed'i gördü. Muhammed'in müsait pozisyondan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten ağlarla buluştu: 0-1.88'inci dakikada sol tarafta topla buluşan İbrahim Olawoyin, topu ceza sahasının hemen önünde bulunan Melih İnan'a gönderdi. Melih İnan'ın köşeye gönderdiği vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.Karşılaşma Ankara Keçiörengücü'nün 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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Kaynak: DHA

Übeyd Adıyaman, Ali Kahya, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankara haberi: Ankara Keçiörengücü: 0-2 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Ankara haberi: Ankara Keçiörengücü: 0-2 - Son Dakika
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