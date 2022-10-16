İki takım futbolcuları sahaya Bartın 'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin anısına "Milletimizin başı sağolsun" yazılı pankart ile çıktı ve bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Kaynak: AA

Baran Eraslan, Oğuzhan Çakır, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

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