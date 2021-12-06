Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftası, oynanan 2 maçla tamamlandı.
Haftanın kapanışında MKE Ankaragücü- Balıkesirspor ve NasaDoge Menemenspor-Ankara Keçiörengücü mücadeleleri yapıldı.
MKE Ankaragücü, rakibini 2-0 yenerek liderliğe yükselirken, NasaDoge Menemenspor ile Ankara Keçiörengücü 2-2 berabere kaldı.
Spor Toto 1. Lig'de 15. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Büyükşehir Belediye Erzurumspor- İstanbulspor: 3-1
Royal Hastanesi Bandırmaspor- Gençlerbirliği: 1-2
Adanaspor-Tuzlaspor: 1-1
Bereket Sigorta Ümraniyespor- Beypiliç Boluspor: 1-2
Manisa FK-Kocaelispor: 2-1
Altınordu-Yılport Samsunspor: 0-2
Altaş Denizlispor- Bursaspor: 1-3
MKE Ankaragücü-Balıkesirspor: 2-0
NasaDoge Menemenspor-Ankara Keçiörengücü: 2-2
Puan durumu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MKE ANKARAGÜCÜ
|15
|9
|3
|3
|25
|11
|14
|30
|2.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|13
|9
|1
|3
|23
|14
|9
|28
|3.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|14
|8
|3
|3
|24
|12
|12
|27
|4.EYÜPSPOR
|14
|8
|3
|3
|24
|18
|6
|27
|5.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|14
|8
|1
|5
|22
|12
|10
|25
|6.YILPORT SAMSUNSPOR
|14
|6
|4
|4
|20
|18
|2
|22
|7.TUZLASPOR A.Ş.
|13
|6
|3
|4
|15
|11
|4
|21
|8.İSTANBULSPOR A.Ş.
|14
|6
|2
|6
|23
|21
|2
|20
|9.KOCAELİSPOR
|14
|6
|2
|6
|14
|16
|-2
|20
|10.GENÇLERBİRLİĞİ
|14
|6
|2
|6
|16
|20
|-4
|20
|11.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|14
|5
|4
|5
|18
|16
|2
|19
|12.ADANASPOR A.Ş.
|15
|5
|4
|6
|17
|19
|-2
|19
|13.NASADOGE MENEMENSPOR
|14
|5
|3
|6
|20
|25
|-5
|18
|14.BURSASPOR
|14
|5
|2
|7
|20
|22
|-2
|17
|15.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|15
|5
|2
|8
|17
|22
|-5
|17
|16.ALTAŞ DENİZLİSPOR
|14
|4
|3
|7
|14
|21
|-7
|15
|17.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|14
|4
|2
|8
|16
|22
|-6
|14
|18.ALTINORDU
|15
|4
|1
|10
|15
|29
|-14
|13
|19.BALIKESİRSPOR
|14
|2
|1
|11
|9
|23
|-14
|7
16. hafta
Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta maçlarının programı şöyle:
10 Aralık Cuma:
20.00 Kocaelispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kocaeli)
20.00 Gençlerbirliği-Altaş Denizlispor (Eryaman)
11 Aralık Cumartesi:
13.30 Beypiliç Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Aktepe)
16.00 Tuzlaspor-NasaDoge Menemenspor (Eyüp)
19.00 İstanbulspor- Eyüpspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Bursaspor-Manisa FK (Bıtcı Timsah Park)
19.00 Balıkesirspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)
12 Aralık Pazar:
19.00 Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)
Kaynak: AA
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