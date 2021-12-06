Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftası, oynanan 2 maçla tamamlandı.

Haftanın kapanışında MKE Ankaragücü- Balıkesirspor ve NasaDoge Menemenspor-Ankara Keçiörengücü mücadeleleri yapıldı.

MKE Ankaragücü, rakibini 2-0 yenerek liderliğe yükselirken, NasaDoge Menemenspor ile Ankara Keçiörengücü 2-2 berabere kaldı.

Spor Toto 1. Lig'de 15. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor- İstanbulspor: 3-1

Royal Hastanesi Bandırmaspor- Gençlerbirliği: 1-2

Adanaspor-Tuzlaspor: 1-1

Bereket Sigorta Ümraniyespor- Beypiliç Boluspor: 1-2

Manisa FK-Kocaelispor: 2-1

Altınordu-Yılport Samsunspor: 0-2

Altaş Denizlispor- Bursaspor: 1-3

MKE Ankaragücü-Balıkesirspor: 2-0

NasaDoge Menemenspor-Ankara Keçiörengücü: 2-2

Puan durumu

Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta maçlarının programı şöyle:

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