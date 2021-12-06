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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm - Son Dakika

Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

06.12.2021 22:09
Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftası, oynanan 2 maçla tamamlandı.

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftası, oynanan 2 maçla tamamlandı.

Haftanın kapanışında MKE Ankaragücü- Balıkesirspor ve NasaDoge Menemenspor-Ankara Keçiörengücü mücadeleleri yapıldı.

MKE Ankaragücü, rakibini 2-0 yenerek liderliğe yükselirken, NasaDoge Menemenspor ile Ankara Keçiörengücü 2-2 berabere kaldı.

Spor Toto 1. Lig'de 15. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor- İstanbulspor: 3-1

Royal Hastanesi Bandırmaspor- Gençlerbirliği: 1-2

Adanaspor-Tuzlaspor: 1-1

Bereket Sigorta Ümraniyespor- Beypiliç Boluspor: 1-2

Manisa FK-Kocaelispor: 2-1

Altınordu-Yılport Samsunspor: 0-2

Altaş Denizlispor- Bursaspor: 1-3

MKE Ankaragücü-Balıkesirspor: 2-0

NasaDoge Menemenspor-Ankara Keçiörengücü: 2-2

Puan durumu

OGBMAYAVP
1.MKE ANKARAGÜCÜ1593325111430
2.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR139132314928
3.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR1483324121227
4.EYÜPSPOR148332418627
5.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR1481522121025
6.YILPORT SAMSUNSPOR146442018222
7.TUZLASPOR A.Ş.136341511421
8.İSTANBULSPOR A.Ş.146262321220
9.KOCAELİSPOR146261416-220
10.GENÇLERBİRLİĞİ146261620-420
11.BEYPİLİÇ BOLUSPOR145451816219
12.ADANASPOR A.Ş.155461719-219
13.NASADOGE MENEMENSPOR145362025-518
14.BURSASPOR145272022-217
15.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ155281722-517
16.ALTAŞ DENİZLİSPOR144371421-715
17.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ144281622-614
18.ALTINORDU1541101529-1413
19.BALIKESİRSPOR142111923-147

16. hafta

Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta maçlarının programı şöyle:

10 Aralık Cuma:

20.00 Kocaelispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kocaeli)

20.00 Gençlerbirliği-Altaş Denizlispor (Eryaman)

11 Aralık Cumartesi:

13.30 Beypiliç Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Aktepe)

16.00 Tuzlaspor-NasaDoge Menemenspor (Eyüp)

19.00 İstanbulspor- Eyüpspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Bursaspor-Manisa FK (Bıtcı Timsah Park)

19.00 Balıkesirspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)

12 Aralık Pazar:

19.00 Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Spor Toto, Adanaspor, Bursaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm - Son Dakika Spor


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