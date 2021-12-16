Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta yapılan 2 maçla sona erdi.

Ligde haftanın kapanış gününde Bereket Sigorta Ümraniyespor, konuk ettiği Bursaspor'u 4-1 yendi. Adanaspor da sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.

Aldığı galibiyetle 16 maç sonunda puanını 33'e yükselten Ümraniyespor, liderliğini sürdürdü. Haftayı Gençlerbirliği galibiyetiyle kapatan 15 maçı bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor 31 puanla ikinci sırada yer aldı. Haftayı bay geçen MKE Ankaragücü ise 30 puanla üçüncü sıraya geriledi.

Zirve takipçileri Eyüpspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor da haftayı üçer puanla kapatarak yarışı sürdürdü.

Sonuçlar:

Spor Toto 1. Lig'de 17. haftada yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Manisa FK-Ankara Keçiörengücü: 1-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği: 2-0

Altınordu-Kocaelispor: 3-2

Royal Hastanesi Bandırmaspor- Balıkesirspor: 3-0

Yılport Samsunspor- Beypiliç Boluspor: 1-1

Nasadoge Menemenspor-Altaş Denizlispor: 0-0

Eyüpspor-Tuzlaspor: 2-0

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Bursaspor: 4-1

Adanaspor-İstanbulspor: 1-0

Puan durumu

Ligde tamamlanan 17. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde: