Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta yapılan 2 maçla sona erdi.
Ligde haftanın kapanış gününde Bereket Sigorta Ümraniyespor, konuk ettiği Bursaspor'u 4-1 yendi. Adanaspor da sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.
Aldığı galibiyetle 16 maç sonunda puanını 33'e yükselten Ümraniyespor, liderliğini sürdürdü. Haftayı Gençlerbirliği galibiyetiyle kapatan 15 maçı bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor 31 puanla ikinci sırada yer aldı. Haftayı bay geçen MKE Ankaragücü ise 30 puanla üçüncü sıraya geriledi.
Zirve takipçileri Eyüpspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor da haftayı üçer puanla kapatarak yarışı sürdürdü.
Sonuçlar:
Spor Toto 1. Lig'de 17. haftada yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Manisa FK-Ankara Keçiörengücü: 1-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği: 2-0
Altınordu-Kocaelispor: 3-2
Royal Hastanesi Bandırmaspor- Balıkesirspor: 3-0
Yılport Samsunspor- Beypiliç Boluspor: 1-1
Nasadoge Menemenspor-Altaş Denizlispor: 0-0
Eyüpspor-Tuzlaspor: 2-0
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Bursaspor: 4-1
Adanaspor-İstanbulspor: 1-0
Puan durumu
Ligde tamamlanan 17. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1. BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|16
|10
|3
|3
|30
|14
|16
|33
|2. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|15
|10
|1
|4
|25
|16
|9
|31
|3. MKE ANKARAGÜCÜ
|16
|9
|3
|4
|25
|13
|12
|30
|4. EYÜPSPOR
|16
|9
|3
|4
|27
|20
|7
|30
|5. ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|16
|9
|1
|6
|27
|15
|12
|28
|6. YILPORT SAMSUNSPOR
|16
|7
|5
|4
|23
|19
|4
|26
|7. İSTANBULSPOR
|16
|7
|2
|7
|25
|23
|2
|23
|8. ADANASPOR
|17
|6
|5
|6
|18
|19
|-1
|23
|9. KOCAELİSPOR
|16
|7
|2
|7
|18
|19
|-1
|23
|10. GENÇLERBİRLİĞİ
|16
|7
|2
|7
|17
|22
|-5
|23
|11. TUZLASPOR
|15
|6
|4
|5
|16
|14
|2
|22
|12. BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|16
|5
|6
|5
|19
|17
|2
|21
|13. NASADOGE MENEMENSPOR
|16
|5
|5
|6
|21
|26
|-5
|20
|14. MANİSA FK
|17
|5
|4
|8
|19
|24
|-5
|19
|15. BURSASPOR
|16
|5
|3
|8
|22
|27
|-5
|18
|16. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|16
|5
|3
|8
|20
|25
|-5
|18
|17. ALTAŞ DENİZLİSPOR
|16
|4
|4
|8
|14
|22
|-8
|16
|18. ALTINORDU
|16
|5
|1
|10
|18
|31
|-13
|16
|19. BALIKESİRSPOR
|16
|2
|1
|13
|10
|28
|-18
|7
18. haftanın programı
Spor Toto 1. Lig'de 18 Aralık Cumartesi günü yapılacak 3 maçla başlayacak 18. haftanın müsabaka programı şöyle:
18 Aralık Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Aktepe)
16.00 Beypiliç Boluspor-MKE Ankaragücü (Bolu Atatürk)
19.00 Balıkesirspor-Altınordu (Balıkesir Atatürk)
19 Aralık Pazar:
13.30 Gençlerbirliği-NasaDoge Menemenspor (Eryaman)
16.00 Tuzlaspor-Manisa FK (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Bursaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bitci Timsah Park)
19.00 Kocaelispor-Eyüpspor (Kocaeli)
20 Aralık Pazartesi:
17.30 İstanbulspor-Yılport Samsunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Altaş Denizlispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Denizli Atatürk)
Kaynak: AA
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