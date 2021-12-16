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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm - Son Dakika

Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

16.12.2021 21:01
Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta yapılan 2 maçla sona erdi.

Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta yapılan 2 maçla sona erdi.

Ligde haftanın kapanış gününde Bereket Sigorta Ümraniyespor, konuk ettiği Bursaspor'u 4-1 yendi. Adanaspor da sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.

Aldığı galibiyetle 16 maç sonunda puanını 33'e yükselten Ümraniyespor, liderliğini sürdürdü. Haftayı Gençlerbirliği galibiyetiyle kapatan 15 maçı bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor 31 puanla ikinci sırada yer aldı. Haftayı bay geçen MKE Ankaragücü ise 30 puanla üçüncü sıraya geriledi.

Zirve takipçileri Eyüpspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor da haftayı üçer puanla kapatarak yarışı sürdürdü.

Sonuçlar:

Spor Toto 1. Lig'de 17. haftada yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Manisa FK-Ankara Keçiörengücü: 1-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği: 2-0

Altınordu-Kocaelispor: 3-2

Royal Hastanesi Bandırmaspor- Balıkesirspor: 3-0

Yılport Samsunspor- Beypiliç Boluspor: 1-1

Nasadoge Menemenspor-Altaş Denizlispor: 0-0

Eyüpspor-Tuzlaspor: 2-0

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Bursaspor: 4-1

Adanaspor-İstanbulspor: 1-0

Puan durumu

Ligde tamamlanan 17. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1. BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR16103330141633
2. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR1510142516931
3. MKE ANKARAGÜCÜ1693425131230
4. EYÜPSPOR169342720730
5. ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR1691627151228
6. YILPORT SAMSUNSPOR167542319426
7. İSTANBULSPOR167272523223
8. ADANASPOR176561819-123
9. KOCAELİSPOR167271819-123
10. GENÇLERBİRLİĞİ167271722-523
11. TUZLASPOR156451614222
12. BEYPİLİÇ BOLUSPOR165651917221
13. NASADOGE MENEMENSPOR165562126-520
14. MANİSA FK175481924-519
15. BURSASPOR165382227-518
16. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ165382025-518
17. ALTAŞ DENİZLİSPOR164481422-816
18. ALTINORDU1651101831-1316
19. BALIKESİRSPOR1621131028-187

18. haftanın programı

Spor Toto 1. Lig'de 18 Aralık Cumartesi günü yapılacak 3 maçla başlayacak 18. haftanın müsabaka programı şöyle:

18 Aralık Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Aktepe)

16.00 Beypiliç Boluspor-MKE Ankaragücü (Bolu Atatürk)

19.00 Balıkesirspor-Altınordu (Balıkesir Atatürk)

19 Aralık Pazar:

13.30 Gençlerbirliği-NasaDoge Menemenspor (Eryaman)

16.00 Tuzlaspor-Manisa FK (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Bursaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bitci Timsah Park)

19.00 Kocaelispor-Eyüpspor (Kocaeli)

20 Aralık Pazartesi:

17.30 İstanbulspor-Yılport Samsunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Altaş Denizlispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Denizli Atatürk)

İstanbulspor, Ümraniyespor, Spor Toto, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm - Son Dakika Spor


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