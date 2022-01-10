Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 20. hafta oynanan tek karşılaşmayla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış maçında Ankara Keçiörengücü deplasmanda Altınordu'yu 3-2 yendi.
Haftaya lider giren Bereket Sigorta Ümraniyespor, sahasında Kocaelispor'u 1-0 yendi ve 42 puanla zirvedeki yerini korudu. Haftayı galibiyetle tamamlayan MKE Ankaragücü 39 puanla ikinci sırada yer aldı.
Sonuçlar
Spor Toto 1. Lig'de 20. haftada yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altaş Denizlispor: 3-4
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Kocaelispor: 1-0
Adanaspor- Bursaspor: 3-1
MKE Ankaragücü-Tuzlaspor: 1-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Nasadoge Menemenspor: 1-1
Manisa FK- İstanbulspor: 1-2
Beypiliç Boluspor- Balıkesirspor: 1-0
Eyüpspor- Gençlerbirliği: 1-0
Altınordu-Ankara Keçiörengücü: 2-3
Puan durumu
Ligde tamamlanan 20. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|19
|13
|3
|3
|35
|15
|20
|42
|2.MKE ANKARAGÜCÜ
|19
|12
|3
|4
|30
|14
|16
|39
|3.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|19
|11
|4
|4
|33
|22
|11
|37
|4.EYÜPSPOR
|19
|10
|5
|4
|30
|22
|8
|35
|5.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|19
|10
|2
|7
|31
|19
|12
|32
|6.İSTANBULSPOR
|19
|9
|3
|7
|29
|25
|4
|30
|7.ADANASPOR
|19
|8
|5
|6
|23
|20
|3
|29
|8.YILPORT SAMSUNSPOR
|18
|7
|6
|5
|26
|23
|3
|27
|9.GENÇLERBİRLİĞİ
|19
|8
|2
|9
|23
|26
|-3
|26
|10.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|19
|6
|6
|7
|21
|21
|0
|24
|11.TUZLASPOR
|19
|6
|6
|7
|19
|19
|0
|24
|12.KOCAELİSPOR
|19
|7
|3
|9
|19
|23
|-4
|24
|13.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|19
|6
|4
|9
|27
|32
|-5
|22
|14.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|19
|6
|4
|9
|21
|26
|-5
|22
|15.NASADOGE MENEMENSPOR
|19
|5
|7
|7
|22
|32
|-10
|22
|16.ALTINORDU
|19
|7
|1
|11
|26
|38
|-12
|22
|17.BURSASPOR
|19
|5
|4
|10
|23
|31
|-8
|19
|18.ALTAŞ DENİZLİSPOR
|19
|5
|4
|10
|19
|29
|-10
|19
|19.BALIKESİRSPOR
|19
|2
|2
|15
|14
|34
|-20
|8
21. haftanın programı
Spor Toto 1. Lig'de 21. haftanın programı şöyle:
14 Ocak Cuma:
20.00 Nasadoge Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Menemen İlçe)
15 Ocak Cumartesi:
13.30 Altaş Denizlispor-Manisa FK (Denizli Atatürk)
16.00 İstanbulspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Kocaelispor-MKE Ankaragücü (Kocaeli)
16 Ocak Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Altınordu (Stadı açıklanmadı)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor (Aktepe)
16.00 Balıkesirspor-Yılport Samsunspor (Balıkesir Atatürk)
19.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bitci Timsah Park)
17 Ocak Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Adanaspor (Eryaman)
Kaynak: AA
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