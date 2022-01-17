Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftası oynanan tek karşılaşmayla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış maçında Adanaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.
Deplasmanda İstanbulspor'a 1-0 yenilen Bereket Sigorta Ümraniyespor, 42 puan ve averajla liderliğini sürdürdü. Konuk olduğu Kocaelispor'u 2-1 yenen MKE Ankaragücü de puanını 42 yaparak averajla ikinci basamakta yer aldı.
Sonuçlar
Spor Toto 1. Lig'de 21. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Nasadoge Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-1
Altaş Denizlispor- Manisa FK: 0-1
İstanbulspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-0
Kocaelispor-MKE Ankaragücü: 1-2
Ankara Keçiörengücü- Eyüpspor: 0-0
Tuzlaspor- Altınordu: 2-1
Balıkesirspor-Yılport Samsunspor: 0-2
Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0
Gençlerbirliği-Adanaspor: 0-3
Puan durumu
Spor Toto 1. Lig'de 21. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|20
|13
|3
|4
|35
|16
|19
|42
|2.MKE ANKARAGÜCÜ
|20
|13
|3
|4
|32
|15
|17
|42
|3.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|20
|11
|5
|4
|33
|22
|11
|38
|4.EYÜPSPOR
|20
|10
|6
|4
|30
|22
|8
|36
|5.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|20
|10
|3
|7
|32
|20
|12
|33
|6.İSTANBULSPOR
|20
|10
|3
|7
|30
|25
|5
|33
|7.ADANASPOR
|20
|9
|5
|6
|26
|20
|6
|32
|8.YILPORT SAMSUNSPOR
|19
|8
|6
|5
|28
|23
|5
|30
|9.TUZLASPOR
|20
|7
|6
|7
|21
|20
|1
|27
|10.GENÇLERBİRLİĞİ
|20
|8
|2
|10
|23
|29
|-6
|26
|11.MANİSA
|20
|7
|4
|9
|22
|26
|-4
|25
|12.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|19
|6
|6
|7
|21
|21
|0
|24
|13.KOCAELİSPOR
|20
|7
|3
|10
|20
|25
|-5
|24
|14.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|20
|6
|5
|9
|27
|32
|-5
|23
|15.NASADOGE MENEMENSPOR
|20
|5
|8
|7
|23
|33
|-10
|23
|16.ALTINORDU
|20
|7
|1
|12
|27
|40
|-13
|22
|17.BURSASPOR
|20
|5
|5
|10
|23
|31
|-8
|20
|18.ALTAŞ DENİZLİSPOR
|20
|5
|4
|11
|19
|30
|-11
|19
|19.BALIKESİRSPOR
|20
|2
|2
|16
|14
|36
|-22
|8
22. hafta
Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta maçlarının programı şöyle:
21 Ocak Cuma:
19.00 Yılport Samsunspor-Kocaelispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
22 Ocak Cumartesi:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Nasadoge Menemenspor (Ümraniye Belediye Şehir)
13.30 Manisa FK-Gençlerbirliği (Mümin Özkasap)
16.00 Altınordu-İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 MKE Ankaragücü-Altaş Denizlispor (Eryaman)
23 Ocak Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana)
16.00 Beypiliç Boluspor-Tuzlaspor (Bolu Atatürk)
19.00 Eyüpspor-Bursaspor (Eyüp)
Kaynak: AA
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