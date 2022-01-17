Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftası oynanan tek karşılaşmayla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında Adanaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.

Deplasmanda İstanbulspor'a 1-0 yenilen Bereket Sigorta Ümraniyespor, 42 puan ve averajla liderliğini sürdürdü. Konuk olduğu Kocaelispor'u 2-1 yenen MKE Ankaragücü de puanını 42 yaparak averajla ikinci basamakta yer aldı.

Sonuçlar

Spor Toto 1. Lig'de 21. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Nasadoge Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-1

Altaş Denizlispor- Manisa FK: 0-1

İstanbulspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-0

Kocaelispor-MKE Ankaragücü: 1-2

Ankara Keçiörengücü- Eyüpspor: 0-0

Tuzlaspor- Altınordu: 2-1

Balıkesirspor-Yılport Samsunspor: 0-2

Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0

Gençlerbirliği-Adanaspor: 0-3

Puan durumu

Spor Toto 1. Lig'de 21. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle: