Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de tamamlanan 24. hafta maçlarının ardından MKE Ankaragücü liderliğini sürdürdü.

MKE Ankaragücü, İstanbulspor'a evinde 1-0 yenilmesine rağmen, Bereket Sigorta Ümraniyespor'un Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'la 3-3 berabere kalarak puan kaybetmesiyle ilk sıradaki yerini korudu.

Sonuçlar

Ligde sona eren 24. haftada yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Altınordu- Gençlerbirliği: 1-2

Yılport Samsunspor- Bursaspor: 1-1

Adanaspor-Altaş Denizlispor: 0-0

Beypiliç Boluspor-Ankara Keçiörengücü: 0-0

MKE Ankaragücü-İstanbulspor: 0-1

Balıkesirspor-Kocaelispor: 1-2

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3-3

Manisa FK-Nasadoge Menemenspor: 1-1

Eyüpspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2-0

Puan durumu

Ligde 24. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle: