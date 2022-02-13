Üye Girişi
Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm - Son Dakika

Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

13.02.2022 23:28
Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de tamamlanan 24. hafta maçlarının ardından MKE Ankaragücü liderliğini sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig'de tamamlanan 24. hafta maçlarının ardından MKE Ankaragücü liderliğini sürdürdü.

MKE Ankaragücü, İstanbulspor'a evinde 1-0 yenilmesine rağmen, Bereket Sigorta Ümraniyespor'un Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'la 3-3 berabere kalarak puan kaybetmesiyle ilk sıradaki yerini korudu.

Sonuçlar

Ligde sona eren 24. haftada yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Altınordu- Gençlerbirliği: 1-2

Yılport Samsunspor- Bursaspor: 1-1

Adanaspor-Altaş Denizlispor: 0-0

Beypiliç Boluspor-Ankara Keçiörengücü: 0-0

MKE Ankaragücü-İstanbulspor: 0-1

Balıkesirspor-Kocaelispor: 1-2

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3-3

Manisa FK-Nasadoge Menemenspor: 1-1

Eyüpspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2-0

Puan durumu

Ligde 24. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAv.Puan
1.MKE ANKARAGÜCÜ23153537172048
2.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR23144540221846
3.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR23126538271142
4.EYÜPSPOR22117434241040
5.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR23123836231339
6.İSTANBULSPOR22123736251139
7.YILPORT SAMSUNSPOR229853325835
8.ADANASPOR239682723433
9.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ2385102629-329
10.GENÇLERBİRLİĞİ2392122636-1029
11.BEYPİLİÇ BOLUSPOR217772322128
12.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ237792933-428
13.TUZLASPOR217682122-127
14.KOCAELİSPOR2383122331-827
15.NASADOGE MENEMENSPOR236982737-1027
16.BURSASPOR2266102532-724
17.ALTINORDU2371152848-2022
18.ALTAŞ DENİZLİSPOR2356122234-1221
19.BALIKESİRSPOR2232171738-2111

Gelecek haftanın programı

Spor Toto 1. Lig'de 25. haftanın müsabaka programı şöyle:

15 Şubat Salı:

17.00 Gençlerbirliği-Yılport Samsunspor (Eryaman)

20.00 Bursaspor-Tuzlaspor (Bitci Timsah Park)

16 Şubat Çarşamba:

14.30 Ankara Keçiörengücü-Balıkesirspor (Aktepe)

17.00 İstanbulspor-Beypiliç Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Nasadoge Menemenspor-MKE Ankaragücü (Menemen İlçe)

20.00 Altaş Denizlispor-Altınordu (Denizli Atatürk)

17 Şubat Perşembe:

14.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Manisa FK (Bandırma 17 Eylül)

14.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Adanaspor (Ümraniye Belediyesi İlçe)

17.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eyüpspor (Kazım Karabekir)

YORUMLAR
500

MKE Ankaragücü, Spor Toto, Bursaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
23:24 Kayseri maçında şaşkına çeviren olay! Galatasaray taraftarı "Oğluma adını veririm" deyip, yalvardı
23:22 Alişan'la boşanacağı iddia edilen Buse Varol'dan içi gönderme dolu paylaşım geldi, çok geçmeden sildi
22:58 Konya galibiyetinin ardından Abdullah Avcı'dan taraftarı heyecanlandıran sözler: Işığı mı görüyoruz?
22:53 BTP lideri Hüseyin Baş sahneye çıkıp şarkı söyledi, partililer coştu
22:08 Visca'nın sözleri taraftarın beğenisini topladı! Trabzon'da gecenin kahramanı için ne gol ne de asist önemli
22:07 Eda Ece jüri üyesi olduğu Maske Kimsin Sen'in yayından kaldırılmasına tepki gösterdi: Arabistan'da bile yayınlanıyor
21:44 Ermenistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı Türkiye'den de hissedildi
21:42 Erdoğan'ın ziyaret edeceği BAE'de Burj Al Khalifa Türk bayrağı ile aydınlatıldı!
21:40 İstanbul'da gol turnuvası! Kasımpaşa kaçtı, Alanyaspor kovaladı
20:59 Trabzon'da Visca adeta şov yaptı! Lider, sahasında Konyaspor'u 2-1 yendi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 23:36:35. #1.12#
SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement