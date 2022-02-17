Üye Girişi
Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm - Son Dakika

Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

17.02.2022 19:05
Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de tamamlanan 25. hafta maçlarının ardından MKE Ankaragücü averajla liderliğini sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig'de tamamlanan 25. hafta maçlarının ardından MKE Ankaragücü averajla liderliğini sürdürdü.

MKE Ankaragücü lider olduktan sonra oynadığı 2 maçta da puan kaybederek önemli bir avantajı kaybederken, Adanaspor'u 2-1 yenen Bereket Sigorta Ümraniyespor, başkent temsilcisi ile puanları eşitledi.

Ligde zor zamanlar geçiren ve küme düşme tehlikesi yaşayan Bursaspor, 9 kişi kalan Tuzlaspor'a 1-0 yenilerek haftayı 16. sırada tamamladı.

Haftanın kapanış maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Eyüpspor'la 1-1 berabere kaldı.

Sonuçlar

Gençlerbirliği-Yılport Samsunspor: 2-2

Bursaspor-Tuzlaspor: 0-1

Ankara Keçiörengücü- Balıkesirspor: 3-1

İstanbulspor- Beypiliç Boluspor: 1-2

Nasadoge Menemenspor-MKE Ankaragücü: 1-1

Altaş Denizlispor- Altınordu: 1-0

Royal Hastanesi Bandırmaspor- Manisa FK: 0-0

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Adanaspor: 2-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eyüpspor: 1-1

Puan durumu

OGBMAYAv.PUAN
1.MKE ANKARAGÜCÜ24154538182049
2.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR24154542231949
3.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR24127539281143
4.EYÜPSPOR23118435251041
5.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR24124836231340
6.İSTANBULSPOR23123837271039
7.YILPORT SAMSUNSPOR239953527836
8.ADANASPOR249692825333
9.BEYPİLİÇ BOLUSPOR228772523231
10.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ248793234-231
11.TUZLASPOR228682222030
12.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ2486102629-330
13.GENÇLERBİRLİĞİ2493122838-1030
14.NASADOGE MENEMENSPOR2461082838-1028
15.KOCAELİSPOR2383122331-827
16.BURSASPOR2366112533-824
17.ALTAŞ DENİZLİSPOR2466122334-1124
18.ALTINORDU2471162849-2122
19.BALIKESİRSPOR2332181841-2311

Gelecek haftanın programı

Spor Toto 1. Lig'de 26. haftanın müsabaka programı şöyle:

19 Şubat Cumartesi:

13.30 Beypiliç Boluspor-Gençlerbirliği (Bolu Atatürk)

19.00 Tuzlaspor-Kocaelispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20 Şubat Pazar:

13.30 Yılport Samsunspor-Altaş Denizlispor (Yeni 19 Mayıs)

16.00 Balıkesirspor-İstanbulspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 MKE Ankaragücü-Bursaspor (Eryaman)

21 Şubat Pazartesi:

14.30 Manisa FK-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Mümin Özkasap)

17.00 Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Adana)

20.00 Eyüpspor-Nasadoge Menemenspor (Eyüp)

20.00 Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

YORUMLAR
500

MKE Ankaragücü, Spor Toto, Adanaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
19:08 Son Dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun ardından açıklama yaptı: Hastaneye yatışlarda yüzde 28 azalma görüldü
18:43 Ünlü futbolcunun hareketleri tepki çekti! Kulübün kadın çalışanını canlı yayında resmen taciz etti
18:14 HDP'li Semra Güzel'le ilgili yeni gelişme! Dokunulmazlığın kaldırılması kararı Meclis'ten çıkacak
18:11 Muslera ne zaman formasına kavuşacak! İşte tecrübeli kalecinin sahalara döneceği tarih
17:44 Yeni sportif direktörü tanıtan Galatasaray'ın kullandığı kelimeler olay oldu!
17:35 Cinsel ilişki için kocasına arkadaşını ayarlayan kadının hemcinslerine eleştirisine tepki yağıyor
17:33 Son Dakika: ABD Büyükelçi Yardımcısı Rusya'dan kovuldu! Karşı bir adım ABD'den de bekleniyor
17:29 Erdoğan'ın fatura çağrısına Ekrem İmamoğlu'ndan cevap: Hangi faturada indirim gerekiyor milletimiz karar versin
17:20 Belediye Başkanı bile duruma anlam veremedi: Balıkesir'de 9 liraya satılırken, İstanbul'da 38 liraya yükseliyor
17:07 Son Dakika: Galatasaray'da yeni sportif direktörü heyecanı! İtalya futbol adamı Pasquale Sensibile resmen imzayı attı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 19:13:19. #1.11#
SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement