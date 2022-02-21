Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta, oynanan 2 maçla tamamlandı.
Haftanın son müsabakalarında Eyüpspor ile Nasadoge Menemenspor 1-1 berabere kaldı, Royal Hastanesi Bandırmaspor ise Altınordu'yu 2-0 mağlup etti.
Konuk ettiği Bursaspor'u 2-1 yenen MKE Ankaragücü, puanını 52'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Sonuçlar
Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beypiliç Boluspor- Gençlerbirliği: 3-1
Tuzlaspor-Kocaelispor: 0-0
Yılport Samsunspor-Altaş Denizlispor: 5-0
Balıkesirspor- İstanbulspor: 1-3
MKE Ankaragücü-Bursaspor: 2-1
Manisa FK-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 2-1
Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1
Eyüpspor-Nasadoge Menemenspor: 1-1
Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-2
Puan durumu
1. Lig'de 26. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MKE ANKARAGÜCÜ
|25
|16
|4
|5
|40
|19
|21
|52
|2.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|25
|15
|4
|6
|43
|25
|18
|49
|3.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|25
|12
|8
|5
|40
|29
|11
|44
|4.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|25
|13
|4
|8
|38
|23
|15
|43
|5.İSTANBULSPOR
|24
|13
|3
|8
|40
|28
|12
|42
|6.EYÜPSPOR
|24
|11
|9
|4
|36
|26
|10
|42
|7.YILPORT SAMSUNSPOR
|24
|10
|9
|5
|40
|27
|13
|39
|8.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|23
|9
|7
|7
|28
|24
|4
|34
|9.ADANASPOR
|25
|9
|7
|9
|29
|26
|3
|34
|10.MANİSA FK
|25
|9
|6
|10
|28
|30
|-2
|33
|11.TUZLASPOR
|23
|8
|7
|8
|22
|22
|0
|31
|12.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|24
|8
|7
|9
|32
|34
|-2
|31
|13.GENÇLERBİRLİĞİ
|25
|9
|3
|13
|29
|41
|-12
|30
|14.NASADOGE MENEMENSPOR
|25
|6
|11
|8
|29
|39
|-10
|29
|15.KOCAELİSPOR
|24
|8
|4
|12
|23
|31
|-8
|28
|16.BURSASPOR
|24
|6
|6
|12
|26
|35
|-9
|24
|17.ALTAŞ DENİZLİSPOR
|25
|6
|6
|13
|23
|39
|-16
|24
|18.ALTINORDU
|25
|7
|1
|17
|28
|51
|-23
|22
|19.BALIKESİRSPOR
|24
|3
|2
|19
|19
|44
|-25
|11
27. hafta
Spor Toto 1. Lig'de 27. haftanın maç programı şöyle:
25 Şubat Cuma:
20.00 Altaş Denizlispor-Beypiliç Boluspor (Denizli Atatürk)
26 Şubat Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor (Aktepe)
13.30 Manisa FK-Eyüpspor (Mümin Özkasap)
19.00 Gençlerbirliği-Balıkesirspor (Eryaman)
27 Şubat Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Adanaspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 İstanbulspor-Kocaelispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
28 Şubat Pazartesi:
20.00 Nasadoge Menemenspor-Altınordu (Menemen İlçe)
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm - Son Dakika Spor