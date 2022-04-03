Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

03.04.2022 23:02
Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta, oynanan 2 maçla tamamlandı.

Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta, oynanan 2 maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış müsabakalarında Eyüpspor, deplasmanda lider MKE Ankaragücü'nü 3-2, Altınordu ise sahasında Adanaspor'u 2-0 mağlup etti.

MKE Ankaragücü, haftayı yenilgiyle kapatmasına rağmen 59 puanla liderliğini sürdürdü.

Bereket Sigorta Ümraniyespor 56 puanla ikinci, Royal Hastanesi Bandırmaspor ise 52 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Sonuçlar

Ligde 30. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-1

Beypiliç Boluspor- Manisa FK: 1-2

Ankara Keçiörengücü- Bursaspor: 2-1

İstanbulspor- Gençlerbirliği: 0-0

Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-1

Kocaelispor-Altaş Denizlispor: 1-5

Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-5

MKE Ankaragücü-Eyüpspor: 2-3

Altınordu-Adanaspor: 2-0

Puan durumu

Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.MKE ANKARAGÜCÜ29185645232259
2.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR29175748282056
3.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR29164943251852
4.EYÜPSPOR291310644321249
5.İSTANBULSPOR28146844301448
6.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR29138846341247
7.YILPORT SAMSUNSPOR2811984536942
8.MANİSA FK29117113335-240
9.ADANASPOR29108113230238
10.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ28108103637-138
11.BEYPİLİÇ BOLUSPOR2898113233-135
12.TUZLASPOR2898112529-435
13.NASADOGE MENEMENSPOR2881193644-835
14.GENÇLERBİRLİĞİ28105133242-1035
15.ALTINORDU29111173351-1834
16.ALTAŞ DENİZLİSPOR2896133140-933
17.KOCAELİSPOR2896132738-1133
18.BURSASPOR2877143042-1228
19.BALIKESİRSPOR2832232154-3311

31. hafta

Ligde 31. haftanın maç programı şöyle:

9 Nisan Cumartesi:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Beypiliç Boluspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-MKE Ankaragücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü (Eryaman)

20.30 Adanaspor-Balıkesirspor (Yeni Adana)

10 Nisan Pazar:

13.30 Manisa FK-Yılport Samsunspor (Mümin Özkasap)

16.00 Altaş Denizlispor-Tuzlaspor (Denizli Atatürk)

16.00 Nasadoge Menemenspor-İstanbulspor (Menemen İlçe)

20.30 Bursaspor-Kocaeli (Bitci Timsah Park)

11 Nisan Pazartesi:

20.30 Eyüpspor-Altınordu (Eyüp)

YORUMLAR
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Hüseyin Eroğlu: 'Bizim için çok güzel bir galibiyet oldu' Hüseyin Eroğlu: 'Bizim için çok güzel bir galibiyet oldu' Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Eyüpspor: 3 Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Eyüpspor: 3

Bursaspor, Adanaspor, Spor Toto, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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