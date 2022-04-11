Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta, oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış müsabakasında Eyüpspor ile Altınordu, 2-2 berabere kaldı.

Ligde ilk iki sırada yer alan Bereket Sigorta Ümraniyespor ile MKE Ankaragücü arasındaki mücadele, 2-2 sona erdi. MKE Ankaragücü 60 puanla liderliğini sürdürdü, Ümraniyespor da 57 puanla ikinci sırada yer aldı.

Sonuçlar

Ligde 31. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Royal Hastanesi Bandırmaspor- Beypiliç Boluspor: 3-0

Bereket Sigorta Ümraniyespor-MKE Ankaragücü: 2-2

Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü: 2-0

Adanaspor- Balıkesirspor: 3-1

Manisa FK-Yılport Samsunspor: 2-0

Altaş Denizlispor-Tuzlaspor: 2-4

NasaDoge Menemenspor- İstanbulspor: 1-3

Bursaspor-Kocaelispor: 2-1

Eyüpspor-Altınordu: 2-2

Puan durumu

Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle: