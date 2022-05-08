Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

08.05.2022 18:38
Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 36. hafta maçları yapıldı.

Spor Toto 1. Lig'de 36. hafta maçları yapıldı.

MKE Ankaragücü ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'un daha önce Spor Toto Süper Lig bileti aldığı ligde, bu hafta oynanan maçların sonucunda İstanbulspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından Royal Hastanesi Bandırmaspor da play-off'a kalmayı garantiledi.

Haftayı maç yapmadan (BAY) geçen MKE Ankaragücü liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

Spor Toto 1. Lig'in 36. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor: 2-1

Altaş Denizlispor-NasaDoge Menemenspor: 2-1

Balıkesirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-5

Tuzlaspor- Eyüpspor: 3-2

Kocaelispor- Altınordu: 2-2

Ankara Keçiörengücü- Manisa FK: 2-1

İstanbulspor- Adanaspor: 1-1

Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-1

Bursaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 3-2

Puan durumu

Spor Toto 1. Lig'in 36. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAVP
1.MKE ANKARAGÜCÜ34207753282567
2.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR34206860352566
3.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR341841252322058
4.İSTANBULSPOR341771057401758
5.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR34169953381557
6.EYÜPSPOR34131295143851
7.TUZLASPOR341310114236649
8.YILPORT SAMSUNSPOR341211115044647
9.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ34138134243-147
10.MANİSA FK35137154143-246
11.ADANASPOR35129143940-145
12.ALTAŞ DENİZLİSPOR34136154250-845
13.GENÇLERBİRLİĞİ34136153949-1045
14.BEYPİLİÇ BOLUSPOR34128143842-444
15.ALTINORDU34133184259-1742
16.BURSASPOR34118154049-941
17.KOCAELİSPOR34118153546-1141
18.NASADOGE MENEMENSPOR34814124153-1238
19.BALIKESİRSPOR3433282572-4712

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Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 3 Ümraniyespor: 2 Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 3 Ümraniyespor: 2 Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 Adanaspor: 1 Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 Adanaspor: 1

Bursaspor, Adanaspor, Spor Toto, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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