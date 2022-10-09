Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

09.10.2022 15:24
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Burak Şeker, Esat Sancaktar, Ömer Tevfik ÖzkoçHangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Sackey, Geraldo, Kartal Kayra Yılmaz, Avounou, Onur Ayık, Umut NayirYukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini,...

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Burak Şeker, Esat Sancaktar, Ömer Tevfik Özkoç

HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Sackey, Geraldo, Kartal Kayra Yılmaz, Avounou, Onur Ayık, Umut Nayir

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Ramazan Civelek, Mensah, Kemen, Cardoso, Gavranovic

Gol: Dk. 25 Cardoso (Yukatel Kayserispor)

Sarı kart: Dk. 44 Sackey (HangiKredi Ümraniyespor)

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynanan HangiKredi Ümraniyespor-Yukatel Kayserispor maçının ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

3. dakikada Yukatel Kayserispor gole yaklaştı. Ramazan Civelek'in sağ çaprazdan ceza sahasında ortasında Carole'ün kafayla indirdiği top Gavranovic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden uzak direğe yaptığı vuruşta kaleci Orkun Özdemir meşin yuvarlağı kornere çeldi.

25. dakikada Kayserispor öne geçti. Kemen'in sağ çaprazdan kale alanına ortasında arka direkteki Cardoso'nun şutunda top ağlarla buluştu: 0-1

39. dakikada gelişen konuk takım atağında Ramazan Civelek'in kendi yarı sahasından uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Kemen'in ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Yukatel Kayserispor, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Burak Şeker, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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