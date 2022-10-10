Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

10.10.2022 21:58
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Şenol Güneş Spor KompleksiHakemler: Hüseyin Göçek, Ekrem Kan, Erdem BayıkTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra (Dk. 74 Bardhi), Hugo, Eren Elmalı, Siopis (Dk. 46 Djaniny), Hamsik (Dk. 60 Umut Bozok), Bakasetas, Yusuf Yazıcı (Dk. 60 Gbamin), Trezeguet, Gomez (Dk.

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Hüseyin Göçek, Ekrem Kan, Erdem Bayık

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra (Dk. 74 Bardhi), Hugo, Eren Elmalı, Siopis (Dk. 46 Djaniny), Hamsik (Dk. 60 Umut Bozok), Bakasetas, Yusuf Yazıcı (Dk. 60 Gbamin), Trezeguet, Gomez (Dk. 82 Abdülkadir Ömür)

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Bruma, Sadık Çiftpınar, Ouannes, Mickael Tirpan, Fall (Dk. 88 Tunay Torun), Hajradinovic (Dk. 70 Aytaç Kara), Eysseric (Dk. 78 Yunus Mallı), Celina (Dk. 88 Ahmet Emin Engin), Bahoken

Sarı kartlar: Dk. 51 Bakasetas (Trabzonspor) Dk. 53 Mickael Tirpan, Dk. 67 Eysseric, Dk. 90+4 Sadık Çiftpınar (Kasımpaşa)

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa 0-0 berabere kaldı.

57. dakikada Djaninj'in soldan yerden pasında Yusuf Yazıcı, topu Hamsik'e çıkardı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, topu çeldi.

58. dakikada Fall'ın derinlemesine pasında, kaleci Uğurcan Çakır orta alanın yakınına kadar çıkıp Bahoken'den önce davranarak tehlikeyi önledi.

79. dakikada Trezeguet'in pasında, ceza alanı sağ çaprazında Gomez'in şutunda top üsten auta gitti.

81. dakikada Bardhi'in sağ taraftan kullandığı serbest atışta, savunmadan dönen topu Trezeguet tamamlamak istedi ancak kaleci Ertuğrul Taşkıran, yatarak topu kontrol etti.

Karşılaşma golsüz sona erdi.

YORUMLAR
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Trabzonspor-Kasımpaşa: 0-0 Trabzonspor-Kasımpaşa: 0-0 Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)
Kaynak: AA

Yusuf Yazıcı, Şenol Güneş, Umut Bozok, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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