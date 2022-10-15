Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

15.10.2022 21:02
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: RHG Enertürk EnerjiHakemler: Arda Kardeşler, Aleks Taşcıoğlu, Bahtiyar BirinciYukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Ramazan Civelek (Dk. 83 Emrah Başsan), Mensah (Dk. 83 Bertolacci), Kemen (Dk. 67 Ali Karimi), Cardoso (Dk.

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Arda Kardeşler, Aleks Taşcıoğlu, Bahtiyar Birinci

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Ramazan Civelek (Dk. 83 Emrah Başsan), Mensah (Dk. 83 Bertolacci), Kemen (Dk. 67 Ali Karimi), Cardoso (Dk. 76 Thiam), Gavranovic (Dk. 82 Mustafa Pektemek)

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira (Dk. 87 Kerem Aktürkoğlu), Midtsjö (Dk. 46 Rashica), Yunus Akgün (Dk. 46 Oliveira), Mertens (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz), Mata (Dk. 75 Gomis), Icardi

Goller: Dk. 22 Gavranovic, Dk. 34 Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Dk. 86 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 29 Boey (Galatasaray), Dk. 38 Kemen, Dk. 66 Cardoso (Yukatel Kayserispor)

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Kayserispor, konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 yendi.

50. dakikada Onur Bulut'un pası ile ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Gavranovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

54. dakikada Gavranovic'in pasına Mensah'ın ceza sahası dışında sert şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

55. dakikada Galatasaray'ın kornerden gelen topa Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşu ile bulduğu gol, topun Barış Alper Yılmaz'ın eline çarpması nedeniyle VAR tarafından iptal edildi.

70. dakikada Oliveira'nın sol kanattan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

86. dakikada Galatasaray farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Rashica'nın ceza sahasına ortasında toplu buluşan Barış Alper Yılmaz'ın şutunu Ali Karimi uzaklaştırmak istedi. Bu oyucunun vuruşunda, meşin yuvarlak Barış Alper Yılmaz'a çarparak ağlara gitti: 2-1.

90+3'üncü dakikada sol kanattan Kazımcan Karataş'ın ceza sahasına ortasına Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

Müsabaka Yukatel Kayserispor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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Kaynak: AA

Arda Kardeşler, Emrah Başsan, Kayserispor, Onur Bulut, Spor, Son Dakika

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